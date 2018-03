Forlì | ragazza da Chernobyl violentata e truffata | arrestata una coppia di italiani

Ragazza in fuga dalle radiazioni di Chernobyl violentata e truffata : in manette una coppia di Forlì : La Ragazza bielorussa fin dall'età di dieci anni era stata ospite dei coniugi nell'ambito del progetto di accoglienza bambini vittime delle radiazioni prodotte dalla centrale nucleare esplosa nell'incidente del 1986. 4 anni fa la giovane ha subito un gravissimo incidente stradale: la coppia ha cercato di appropriarsi dei 2 milioni di euro di risarcimento dell'assicurazione

Forlì - scontro giudice-insegnanti al processo per la ragazza suicida : Forlì, scontro giudice-insegnanti al processo per la ragazza suicida Il presidente della Corte ai docenti: "Da voi ci si aspetta di più, non vi siete accorti di niente". I professori replicano con una lettera