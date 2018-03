Firenze si ferma per il saluto a Astori : 10.20 Firenze si ferma per il funerale di David Astori. Quindicimila le persone che hanno accolto il feretro nel suo passaggio verso la Basilica di Santa Croce. Un dolore unanime per un atleta giudicato da tutti "una grande persona" oltre che un ottimo calciatore. Oltre ai familiari, la moglie e la piccola Vittoria, presenti Diego Della Valle, patron dei Viola, il presidente del Coni, Malagò. l'ex premier Matteo Renzi, il ministro dello Sport, ...

Firenze - uomo ucciso a colpi di pistola in strada : fermato un 65enne : Il sospetto condotto in questura sarebbe uscito di casa con l' intenzione di uccidersi finendo poi per sparare e uccidere a caso. E' quanto emerge dalle prime dichiarazioni rese dallo stesso 65enne ...

Sparatoria Firenze - ucciso un uomo di colore. Un 65enne italiano fermato : “Il primo che mi è passato davanti - gli ho sparato” : Un uomo di colore è stato ucciso a colpi di pistola sul ponte Vespucci, a due passi dal centro storico di Firenze. Secondo quanto si apprende, la vittima avrebbe 70 anni e sarebbe stato raggiunto da più colpi di arma da fuoco. Un uomo di 65 anni, di nazionalità italiana, è stato successivamente fermato nelle vicinanze ed è stato portato in questura. A dare il primo allarme alle forze dell’ordine il consolato Usa che ha sede vicino al luogo del ...

Firenze - ucciso un uomo di colore a colpi di pistola. Fermato un 65enne italiano : Un uomo di colore è stato ucciso a colpi di pistola sul ponte Vespucci, a due passi dal centro storico di Firenze. Secondo quanto si apprende, la vittima avrebbe 70 anni e sarebbe stato raggiunto da più colpi di arma da fuoco. Un uomo di 65 anni, di nazionalità italiana, è stato successivamente Fermato nelle vicinanze ed è stato portato in questura. A dare il primo allarme alle forze dell’ordine il consolato Usa che ha sede vicino al luogo del ...

Paura a Firenze - spari in pieno centro : ucciso un uomo di colore - fermato anziano italiano : Paura a Firenze, spari in pieno centro: ucciso un uomo di colore, fermato anziano italiano fermato un italiano di 65 anni: è stato portato in questura. I fatti intorno alle 12 sul Ponte Vespucci.Continua a leggere fermato un italiano di 65 anni: è stato portato in questura. I fatti intorno alle 12 sul Ponte Vespucci.Continua […] L'articolo Paura a Firenze, spari in pieno centro: ucciso un uomo di colore, fermato anziano italiano è su ...

Firenze - uomo di colore ferito a colpi di pistola in strada : fermato un italiano : È morto l'uomo ferito a colpi di pistola stamani sul ponte Vespucci a Firenze. Secondo quanto appreso avrebbe 70 anni e sarebbe stato raggiunto da più colpi di arma da fuoco. L'uomo è stato rianimato ...

Maltempo Firenze : confermata l’allerta meteo per vento forte : Prolungamento dell’allerta gialla per vento forte e nuovo avviso per neve da stanotte per l’intera giornata di domani: il bollettino di valutazione di criticità emesso dal Centro funzionale regionale (Cfr) riguarda anche Firenze (oltre ai comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa). Per quanto riguarda il vento forte, il ...

Ragazza pestata a sangue a Firenze - fermato un giovane : Arrestato l'uomo che avrebbe aggredito e tentato di uccidere una Ragazza di 17 anni nel parco dell'Ambrogiana, a Montelupo Fiorentino (Firenze), lo scorso 14 ottobre. La Polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Firenze, su richiesta della Procura della Repubblica di Firenze. Si tratterebbe di un giovane di 21 anni, a cui vengono contestati i reati di rapina e tentato ...

Firenze - 17enne massacrata al parco dell'Ambrogiana : fermato un 21enne - incastrato dal video : Possibile svolta nelle indagini sul caso della 17enne massacrata e ritrovata in fin di vita nell'ottobre scorso al parco dell'Ambrogiana, a Montelupo Fiorentino . La polizia di Stato ha infatti ...

Firenze - 17enne massacrata al parco dell'Ambrogiana : fermato un 21enne - incastrato dal video : Possibile svolta nelle indagini sul caso della 17enne massacrata e ritrovata in fin di vita nell'ottobre scorso al parco dell'Ambrogiana, a Montelupo Fiorentino. LEGGI ANCHE...

Firenze - pugno in faccia durante una lite/ Ultime notizie : 41enne in coma - fermato aggressore : "Non ricordo" : Firenze, pugno in faccia durante una lite: 41enne in coma e in prognosi riservata. Il suo aggressore, un italiano, è stato fermato per tentato omicidio, ascoltata una donna.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 16:19:00 GMT)

Firenze - uccise la moglie malata di Alzheimer. La Cassazione conferma la condannna 'No all attenuante etica' : Dovrà scontare sette anni e otto mesi di reclusione per aver ucciso la moglie malata di Alzheimer. La conferma arriva dalla Corte di Cassazione che non ha concesso le attenuanti per motivi di ...

Firenze - uccise la moglie malata di Alzheimer. La Cassazione conferma la condannna : "No all'attenuante etica" : Nessuno sconto di pena al pensionato che nel 2014 strangolò la donna di 88 anni e poi andò a costituirsi

Firenze - segrega la figlia tredicenne e la vende a un uomo per 15mila euro : confermato il carcere : Ha segregato in casa la figlia tredicenne e poi la ha promessa in sposa a un uomo che non conosceva, per quindicimila euro. Resta in carcere il 50enne di origine serba, padre della ragazzina, ...