Firenze saluta Astori | l’ultimo passaggio al Franchi poi i funerali Presente tutta la

serieanews

: RT @Belisario88: Migliaia di persone, centinaia di sciarpe viola. #Firenze saluta l'ultima volta il suo capitano Davide #Astori. https://t.… - HyboriaLeague : RT @Belisario88: Migliaia di persone, centinaia di sciarpe viola. #Firenze saluta l'ultima volta il suo capitano Davide #Astori. https://t.… - CalcioNapoli24 : - frmandelli : RT @stati_generali: La città di #Firenze e tutto il mondo del calcio oggi saluta Davide Astori, capitano e difensore trentunenne scomparso… -

(Di giovedì 8 marzo 2018): l’ultimoalpoi ila Serie A Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... FIRENZA- L’ultimo saluto a Davidenella Basilica di Santa Croce a. Sono attualmente in corso idello sfortunato capitano della Fiorentina. Commozione e lacrime per il suo ultimoaltra una marea di tifosi della Fiorentina. Poi l’arrivo della salma in Piazza Santa Croce accolta da una sciarpata …: l’ultimoalpoi ila Serie A Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro...