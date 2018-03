Firenze abbraccia Astori L' ultimo saluto al capitano

ilgiornale

(Di giovedì 8 marzo 2018)listata a lutto si prepara a dare l'a Davide, ildella Fiorentina morto nella notte tra sabato e domenica a Udine, dove era in ritiro con la sua squadra.Ildella cittàI palazzi degli uffici pubblici hanno le bandiere a mezz'asta, segni di lutto sui mezzi di trasporto pubblico e sui veicoli di servizio pubblico, come previsto dall'ordinanza firmata dal sindaco Dario Nardella, che ha invitato ad osservare nei luoghi di lavoro un minuto di silenzio e raccoglimento alle ore 13 (numero della maglia indossata da) e ad osservare nelle scuole un minuto di silenzio e raccoglimento, dove possibile, sempre alle ore 13 e comunque nella mattina.In secondo piano la tradizionale festa della donna. Oggi è il giorno del ricordo e del dolore per la scomparsa deldella squadra Viola. Fra poche ore, alle 10, il cardinale Giuseppe ...