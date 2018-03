Fiorentina-Benevento | De Zerbi | “partita da rinviare”

calcioweb.eu

: Domenica contro la #Fiorentina il #Benevento scenderà in campo con una dedica speciale per #Astori sulla maglia - DiMarzio : Domenica contro la #Fiorentina il #Benevento scenderà in campo con una dedica speciale per #Astori sulla maglia - beneventoapp : #Cronaca FIORENTINA: TUTTI A SALUTARE IL CAPITANO ASTORI: Per la gara di domenica al Franchi contro il Benevento la… - JaynaRDaviskz : FVCG Serie A, Lucioni: 'Disponibili a non giocare Fiorentina-Benevento' -

(Di giovedì 8 marzo 2018)– Nella mattinata si sono svolti i funerali del difensore dellaDavide Astori, tutti ancora sotto shock. Difficile tornare in campo, soprattutto per i viola, ecco le dichiarazioni di Dein conferenza stampa: “Siamo pronti a retrocedere anche domattina piuttosto che vincere in un momento così tragico. Sarebbe stato meglio non giocare contro ladopo tre giorni dal funerali di Astori. Abbiamo vissuto questa tragedia come se fosse un mio giocatore, chi sta in questo mondo sa cosa vuol dire stare in un ritiro. E quando viene a mancare una persona così è davvero pesante per tutti. Anche per noi”. L'articolo, De: “partita da rinviare” sembra essere il primo su CalcioWeb.