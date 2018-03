Fi | bufera nel partito in Sicilia | Miccichè ' fuori chi ha votato M5s' 2

Fi : bufera nel partito in Sicilia - Miccichè 'fuori chi ha votato M5s' : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - Dopo il Pd anche Forza Italia. E' resa dei conti in Sicilia dopo il voto di domenica scorsa che ha consegnato al M5s un'indiscussa vittoria nell'Isola con tutti i 28 collegi uninominali conquistati e il 48 per cento di preferenze raccolte. "Dopo questo voto non si posso

Fi : bufera nel partito in Sicilia - Miccichè ‘fuori chi ha votato M5s’ : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) – Dopo il Pd anche Forza Italia. E’ resa dei conti in Sicilia dopo il voto di domenica scorsa che ha consegnato al M5s un’indiscussa vittoria nell’Isola con tutti i 28 collegi uninominali conquistati e il 48 per cento di preferenze raccolte. “Dopo questo voto non si possono cercare attenuanti e nemmeno motivazioni sbrigative o di comodo per mantenere ruoli personali” dicono adesso ...

Icahn nelle bufera per insider trading - vendute azioni gruppo acciaio : Dichiariamo per la cronaca di non essere stati a conoscenza preliminarmente dell'annuncio da parte dell'amministrazione Trump di nuove tariffe sulle importazioni di acciaio. Abbiamo ridotto la nostra ...

Tracollo a 5 Stelle nel Lazio Roberta Lombardi nella bufera E ora studia la vendetta anti-Raggi : Il Movimento 5 Stelle ha stravinto le elezioni, ma lo stesso non si può dire della Regione Lazio. Anzi. Roberta Lombardi, candidata grillina per la Presidenza della Regione Lazio, si classifica terza (e di larga misura) dietro Nicola Zingaretti e Stefano Parisi Segui su affaritaliani.it

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella nella bufera : dall'8 marzo arriva il magazine (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico e news: Sara Affa Fella nella bufera dopo il bacio e l'esterna con Lorenzo Riccardi. dall'8 marzo, in edicola, arriva il magazine.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Team Sky e Bradley Wiggins di nuovo nella bufera : «Superata la linea etica» - : ... oggi è stato pubblicato infatti il rapporto della commissione del Dipartimento per Digitale, Cultura, Media e Sport che ha indagato sulle varie accuse di doping e abuso di farmaci nel mondo sportivo ...

Ascoli - bufera nel centrodestra Candidato pro coop migranti Fioravanti è socio di Giocamondo : I “panni sporchi” si lavano in famiglia e se non si può si lavano in pubblico. Questo è quanto sta accadendo a ridosso dal voto nel centrodestra del collegio Marche 1, zona Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto. La vicenda riguarda la candidatura, all'uninominale della Camera, del presidente del Consiglio comunale di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, ex direttore ma attualmente socio della cooperativa Giocamondo Segui su affaritaliani.it

bufera su Anm : nove addetti nelle stazioni chiuse della M6 : L?Anm affoga tra i debiti e spera in un salvataggio attraverso la procedura concorsuale avviata lo scorso dicembre. Nel corso dei mesi s?è lungamente parlato della necessità...

Siria - Ong e ONU nella bufera : "Molestie e ricatti alle donne siriane. Staff dava il cibo in cambio di sesso" : Si tratta dell'ennesimo scandalo che travolge il mondo dorato delle Ong , da tanti ritenuto 'al di sopra di ogni sospetto'. Qualche giorno fa un grosso scandalo ha colpito Oxfam e Plan International, ...

Un lampo di Maistrello nella bufera del 'Benelli' : il Ravenna torna al successo : Ravenna-Pordenone 1-0 Ravenna FC , 3-5-2, : Venturi; Venturini, Lelj, Capitanio; Barzaghi , 17 st Magrini, , Cenci, Piccoli , 41 st Sabba, , Selleri, Rossi; Maistrello , 35 st Costantini, , Marzeglia ,...

Niente cibo gratis agli stranieri. E l'ente benefico finisce nella bufera : La scelta della Tafel e.V., associazione di beneficienza che distribuisce il cibo alle persone povere, è già diventato un caso nazionale. A dividere profondamente la Germania è stata la scelta di dare i pacchi alimentari solo ai cittadini tedeschi. Una vera e propria rottura con quanto fatto sinora maturata dopo che negli ultimi tre anni, come racconta il Corriere della Sera, il numero degli immigrati, che andavano a bussare alla loro porta per ...

Un altro candidato grillino finisce nella bufera : Nuove polemiche in casa 5 Stelle. Antonio Tasso, candidato per il Movimento che fa capo a Di Maio nel collegio Manfredonia-Cerignola, è stato attaccato perché avrebbe nascosto una condanna. Lui si difende con un video pubblicato su Facebook: "Mentre sono impegnato in questa campagna elettorale mi giungono notizie di attacchi di bassa lega dal candidato di centrosinistra Michele Bordo. In risposta, amici cittadini, a voi che siete gli ...

