FESTA DELLA DONNA 2018 | FRASI E AUGURI Giornata internazionale della donna | le migliori

Elezioni - altro che “FESTA DELLA Donna” e “parità di genere” : in Parlamento ci sono sempre più uomini : Appena 185 alla Camera e 86 al Senato: le donne elette in Parlamento alle Elezioni politiche di Domenica sono meno di un terzo. E nonostante il Rosatellum abbia introdotto una norma sull’equilibrio di genere, non c’è alcun passo avanti sulla strada della parità di rappresentanza tra i sessi. Il dato della presenza femminile in Parlamento, infatti, è in linea con la legislatura precedente: addirittura identico a Palazzo Madama, ...

Tanti appuntamenti per la FESTA DELLA donna a Casale e nel Comprensorio : Versi profondi, lucidi ed inquieti, talvolta estremi, ma che giungono a noi volutamente pungenti, per invitarci a riflettere sulla violenza, al di là degli eclaTanti fatti di cronaca che continuano a ...

FESTA DELLA donna - mancano 217 anni alla parità : Donne che accusano gli uomini. Uomini che smentiscono. Ma le accuse di molestie sessuali sono granelli che costruiscono montagne e vanno oltre i singoli episodi: si parla di abusi di potere, di eguaglianza sul posto di lavoro, di salari, del bisogno di nuovi equilibri, di “quote”, di hashtag (forse un po’ troppo, di hashtag). È riapparsa una vecchia conoscenza: il femminismo che, nell’autunno inverno 2017-2018 è tornato di moda più del velluto ...

8 marzo - perché oggi è la FESTA DELLA donna? : Che lo leggiate «l’otto marzo» o «lotto marzo» è sempre lo stesso giorno, la Giornata Internazionale della Donna, più comunemente festa della donna. Uguale tutti gli anni a inizio primavera, diversa tutti gli anni perché le lotte per i diritti sono universali, ma sempre nuovi e attuali. In questo 2018 ci sono #MeToo e Time’s up i movimenti partiti con il caso Weinstein e arrivati a toccare tutta Hollywood e non solo nella difesa dei diritti ...

Donne in sciopero nel giorno della FESTA : “È l’ora del dissenso” : Non c’è mai stato nulla da festeggiare l’8 marzo, giornata nata poco più di un secolo fa come forma di rivendicazione dei diritti delle Donne. Né c’è da festeggiare quest’anno quando rispetto ai primi 8 marzo le Donne hanno conquistato il suffragio universale ma in troppi Paesi fanno ancora molta fatica a raggiungere la parità salariale o a cancell...

La storia del perché "La FESTA Internazionale della Donna" si festeggia l'8 Marzo : ... l' 8 Marzo è dedicato al riconoscimento delle lotte che sono state portate avanti dalle donne e alle loro conquiste sul piano dei diritti , dell' economia e della politica contro le ...

FESTA DELLA Donna : le sai proprio tutte? : ... ma una sola verità: tanto è stato fatto, ma tanto ancora resta da fare perché le donne possano sentirsi e vedersi riconosciuti gli stessi diritti degli uomini e possano vivere in un mondo più giusto ...

Magic Mike - FESTA DELLA donna all'insegna dello strip su La5 : Magic Mike il film Stasera su La5 va in onda il film che racconta la vita di uno spogliarellista di successo dentro e fuori i locali dove si esibisce Magic Mike diretta tv e streaming Non c'è modo migliore per festeggiare l'8 marzo stasera in tv che guardando su La5 in prima serata il film Magic Mike che racconta i retroscena e la vita di uno spogliarellista di successo ...

FESTA DELLA Donna 2018 - Cine Sony celebra le donne con una programmazione speciale : Cine Sony festeggia la Festa della Donna con una programmazione speciale che ha come protagoniste alcune delle più grandi attrici di tutti i tempi.

8 marzo - FESTA DELLA donna con sciopero : Nel giorno della Festa della donna, stop di 24 ore in molti settori, sia nel pubblico che nel privato. A rischio scuola, sanità e trasporti|

Perché oggi è la FESTA DELLA donna : (foto: Ap/LaPresse) Come ogni anno, l’8 marzo si celebra la Festa della donna la cui definizione corretta è Giornata internazionale della donna. Quest’anno il messaggio della Festa sarà molto politico: in oltre 70 paesi le donne si riuniranno attorno ai movimenti femministi. Da noi il riferimento è Non una di meno, che chiede uno sciopero di 24 ore con queste motivazioni: “Il rifiuto della violenza maschile in tutte le sue ...

Giornata Internazionale della Donna - 8 marzo 2018/ La mimosa simbolo della FESTA : 8 marzo, festa della Donna. Frasi d'auguri e pensieri speciali per omaggiare "l'altra metà del cielo" e fare gli auguri alle donne della propria vita in maniera sentita e significativa(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 23:48:00 GMT)