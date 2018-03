Festa della donna 2018 | frasi e auguri Giornata internazionale della donna | le dediche

L’otto marzo è ancora la Festa della donna? : “Questa festa non mi appartiene.” Così si è espressa una giovane a proposito delL’otto marzo, giornata internazionale dedicata alla donna. Forse ha ragione Valentina, perché in questo giorno di memoria storica da festeggiare non c’è poi molto. Basti pensare alle donne vittime di femminicidio, di cui la cronaca riferisce ogni giorno. Stando ai […]

Michelle Hunziker - gli auguri per Celeste nata nel giorno della Festa delle donne : L’8 marzo è una giornata speciale per Michelle Hunziker: non solo perché è la festa delle donne, ma anche perché è il compleanno della piccola Celeste, che compie 3 anni. Per l’occasione la showgirl ha condiviso su Instagram una foto molto tenera in cui dà un bacio al suo scricciolo. La didascalia, però, non è un semplice ‘buon compleanno’, ma l’occasione per una più profonda riflessione sulle donne e sulle ...

Giornata internazionale della Festa della donna : le foto dal mondo : In questa gallery facciamo un giro per il mondo, tra le donne che ancora marciano, sotto il movimento #MeToo o con altri slogan, da Manila e Seoul, da Dhaka a Ciudad Juarez, perché vengano rispettati ...

Festa della Donna - 10 mosse per riscoprire la propria femminilità : Messe ko dalla routine quotidiana? Donne, insorgete! Un decalogo di consigli in rosa per riscoprire la propria femminilità potrebbe esservi molto utile, ed è quello che ha fatto "Club-50Plus...

8 marzo Festa della Donna : cosa vedere in tv : Ecco la programmazione pensata dalle varie reti televisive in occasione dell’8 marzo 2018, Festa della Donna: cosa vedere in tv? L’8 marzo si festeggia la Festa della Donna. Una giornata speciale interamente dedicata all’universo femminile istituita nel lontano 1909 negli Stati Uniti d’America. Nel corso degli anni per celebrare la giornata internazionale della Donna è stata scelta come data l’8 marzo per ricordare ...

Festa della Donna tra satira e uguaglianza : Un Women, l’Ente fondato nel 2010 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l’uguaglianza e i diritti delle donne, si è avvalso della collaborazione artistica di Cartooning for Peace, rete internazionale di fumettisti senza scopo di lucro fondata da Plantu nel 2006 sotto il patrocinio del premio Nobel per la Pace Kofi Annan, per creare il libro evento Make Place for Women!. Si tratta di una raccolta di fumetti satirici che sottolineano le ...

Auguri da macho. Il messaggio di Putin per la Festa della Donna : Gli Auguri del presidente russo Vladimir Putin alle donne per l'8 marzo non suonano esattamente come il miglior auspicio per un futuro di parità di genere. Il presidente ha citato i versi del poeta sovietico Andrey Dementyev: "Solo voi, nostre care donne, siete capaci di creare un clima ospitale a lavoro e a casa, di portare il peso delle faccende quotidiane, di prendersi cura della casa e dei figli e di essere un esempio morale da ...

Festa della DONNA 2018 - FRASI E AUGURI/ Giornata internazionale della donna - le migliori canzoni per l'8 marzo : FESTA della donna 2018: tutti i programmi da guardare in tv oggi 8 marzo per questa speciale ricorrenza in compagnia delle persone a cui si vuole più bene(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 10:00:00 GMT)

Elezioni - altro che “Festa della Donna” e “parità di genere” : in Parlamento ci sono sempre più uomini : Appena 185 alla Camera e 86 al Senato: le donne elette in Parlamento alle Elezioni politiche di Domenica sono meno di un terzo. E nonostante il Rosatellum abbia introdotto una norma sull’equilibrio di genere, non c’è alcun passo avanti sulla strada della parità di rappresentanza tra i sessi. Il dato della presenza femminile in Parlamento, infatti, è in linea con la legislatura precedente: addirittura identico a Palazzo Madama, ...

Tanti appuntamenti per la Festa della donna a Casale e nel Comprensorio : Versi profondi, lucidi ed inquieti, talvolta estremi, ma che giungono a noi volutamente pungenti, per invitarci a riflettere sulla violenza, al di là degli eclaTanti fatti di cronaca che continuano a ...

Festa della DONNA 2018 - FRASI E AUGURI/ Giornata internazionale della donna - le citazioni dalla letteratura : FESTA della donna 2018: tutti i programmi da guardare in tv oggi 8 marzo per questa speciale ricorrenza in compagnia delle persone a cui si vuole più bene(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 08:08:00 GMT)

Festa della donna - mancano 217 anni alla parità : Donne che accusano gli uomini. Uomini che smentiscono. Ma le accuse di molestie sessuali sono granelli che costruiscono montagne e vanno oltre i singoli episodi: si parla di abusi di potere, di eguaglianza sul posto di lavoro, di salari, del bisogno di nuovi equilibri, di “quote”, di hashtag (forse un po’ troppo, di hashtag). È riapparsa una vecchia conoscenza: il femminismo che, nell’autunno inverno 2017-2018 è tornato di moda più del velluto ...

8 marzo - perché oggi è la Festa della donna? : Che lo leggiate «l’otto marzo» o «lotto marzo» è sempre lo stesso giorno, la Giornata Internazionale della Donna, più comunemente festa della donna. Uguale tutti gli anni a inizio primavera, diversa tutti gli anni perché le lotte per i diritti sono universali, ma sempre nuovi e attuali. In questo 2018 ci sono #MeToo e Time’s up i movimenti partiti con il caso Weinstein e arrivati a toccare tutta Hollywood e non solo nella difesa dei diritti ...

Donne in sciopero nel giorno della Festa : “È l’ora del dissenso” : Non c’è mai stato nulla da festeggiare l’8 marzo, giornata nata poco più di un secolo fa come forma di rivendicazione dei diritti delle Donne. Né c’è da festeggiare quest’anno quando rispetto ai primi 8 marzo le Donne hanno conquistato il suffragio universale ma in troppi Paesi fanno ancora molta fatica a raggiungere la parità salariale o a cancell...