Ferrara M5S | In Campidoglio è boom di doppie poltrone

M5S - capogruppo a Roma Ferrara pubblica video di una tessera Pd bruciata. Poi si scusa : Ho fatto un errore e chiedo scusa perché la battaglia politica deve sempre rimanere nell'alveo del confronto leale', si è poi scusato Ferrara. 'Ma smentisco il mio coinvolgimento diretto nella ...

Tessera del Pd bruciata. Paolo Ferrara - capogruppo M5s a Roma - pubblica il video : "Dopo averla strappata iscriviti da noi" : L'invito finale è, una volta "stappata e bruciata la Tessera del partito (Pd, ndr)" di "iscriverti al Movimento cinque stelle". Così Paolo Ferrara, capogruppo M5s a Roma, con un post su Facebook - in cui mostra un video in cui viene bruciata una Tessera del Pd - invita gli ex elettori del Partito democratico a iscriversi al partito pentastellato dopo che, scrive lui, si continuano "a fare gli interessi di chi governa e dei loro ...

Roma - Ferrara (M5S) : anche Ue smentisce campagna Pd su rifiuti : Roma, 9 gen. (askanews) 'anche l'Europa smentisce la campagna elettorale che il Pd sta cercando di fare addossando la colpa dell'emergenza rifiuti a Roma Capitale. Un portavoce della commissione ...

Roma - Ferrara (M5S) : gravi notizie su legami Montino-Casamonica : Roma, 9 gen. (askanews) 'Dal Pd Roma al Pd Lazio Mafia Capitale continua? Le notizie sui presunti legami di Montino con i Casamonica sono gravi e rappresentano un vero e proprio fardello su tutto il ...

Roma - Ferrara (M5S) : falso apertura metro S. Giovanni per elezioni : Roma, 5 gen. (askanews) 'La coincidenza tra l'apertura della stazione di San Giovanni della metro C con le elezioni è la solita fake news in vista del voto': lo dichiara in una nota il capogruppo ...

Ferrara (M5s) - nessun vertice su decisione giudizio immediato : "Secondo un'agenzia di stampa avrei convocato per la prossima settimana un vertice di maggioranza per discutere della scelta della sindaca Virginia Raggi di chiedere il giudizio immediato. Mi trovo ...

Roma - Ferrara (M5S) : notizia non è Spelacchio ma debiti vecchi : Roma, 29 dic. (askanews) 'In un mondo normale non sarebbe stato un albero di Natale ma il debito lasciato dai vecchi partiti a fare il giro del pianeta. In un paese sano i giornali parlerebbero dei ...