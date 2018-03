Fca non cede Magneti Marelli E si prepara allo scorporo

Gruppo Fca - Marchionne : "Non venderò mai la Magneti Marelli" : Sergio Marchionne indica un percorso ben preciso per la Magneti Marelli. Al termine della riunione dell'associazione dei produttori automobilistici europei (Acea), l'amministratore delegato del Gruppo FCA è stato categorico: "Magneti Marelli non la venderò mai". Esempio Ferrari per la Borsa. Per la società di componentistica si profila dunque una strada simile a quella intrapresa dalla Ferrari in occasione della quotazione in ...

Fca : Marchionne non chiude ai cinesi - ma prima il piano : Marchionne invita a essere cauti e a evitare gli allarmismi sulla minaccia del presidente degli Usa Donald Trump di introdurre dazi sulle auto, ma azzarda una stima sui possibili effetti che un ...

Fca - Marchionne : "Non venderà mai la Magneti Marelli" : 'Ci deve essere il riconoscimento del fatto che una parte dell'amministrazione Trump vede questo come un problema dell'economia americana e sta cercando di raddrizzare delle posizioni che sono andate ...

L'addio al diesel non è l'unica rivoluzione nel futuro di Fca : Una parte estremamente importante per il brand Jeep, un futuro garantito alle infrastrutture italiane, la probabile uscita dal diesel che ha costi troppo alti. Questi alcuni elementi del piano ...

Marchionne : “Di Maio e Salvini? Non mi spaventano. Fca ridurrà la dipendenza dal diesel” : “Paura del Movimento 5 Stelle? Ne abbiamo passate di peggiori… Quanto a Di Maio e Salvini non li conosco, ma non mi spaventano”. E’ un Marchionne poco propenso a parlare di politica, quello sentito a margine del salone dell’auto di Ginevra, ma che tirato per la giacca non si sottrae.”Confermo il giudizio che ho dato su Renzi a Detroit”: in quell’occasione, ricordiamolo, il numero uno di FCA aveva ...

Fca - Marchionne : non è il momento per alleanze. Meno diesel in futuro : Nessuna alleanza in vista per FCA , "non è il momento", ha dichiarato l'amministratore delegato Sergio Marchionne in merito ad alcune indiscrezioni su contatti con la Aston Martin . "Sono scambi che ...

Fca - Marchionne : sempre meno diesel in futuro - non abbiamo scelta : Ginevra, 6 mar. , askanews, Ci sarà sempre meno diesel nella produzione di Fiat-Chrysler in futuro. 'Diminuiremo la dipendenza dal diesel nel futuro ha detto l'amministratore delegato Sergio ...

Non solo acciaio e alluminio - Trump minaccia dazi contro auto Europa. Quali effetti su Fca? Occhio a Brembo : I mercati mondiali oggi non guardano solo alle elezioni politiche italiane. Il fattore Donald Trump continua infatti a essere un cruciale market mover, dopo l'annuncio del presidente di un piano volto ...

Fca non farà più auto diesel dal 2022. Perché i marchi abbandonano questa tecnologia : Fca abbandonerà i motori diesel dalle auto passeggeri a partire dal 2022. Lo rivela il Financial Times spiegando che il motivo è da attribuire al crollo della domanda, e ai costi crescenti per rendere ...

Fca non reagisce in Borsa a S&P - -3 - 6% : ANSA, - MILANO, 5 FEB - Seduta negativa per Fca in Piazza Affari, dove non ha reagito al rialzo del rating da parte dell'agenzia Standard & Poor's da BB a BB+, con outlook positivo: il titolo del ...

Berta - Bocconi - : 'Leonardo - Fca e non solo : capitalismo italiano - ripensa te stesso' : Ma il nostro contributo all'economia globale si esaurisce a mano a mano che si sale dai piani bassi ai centri decisori, dove si decidono i piani di sviluppo del capitalismo. La nostra presenza si è ...

Fca - Marchionne : "Dubbi su piena occupazione in Italia nel 2018. Renzi? Non so cosa gli sia successo" : MILANO - Dalle prospettive di Fca a Matteo Renzi. Sergio Marchionne a Detroit parla a tutto campo , annunciando sul fronte della forza lavoro che la piena occupazione in Italia entro la fine dell'anno ...

Fca - Marchionne : "Piena occupazione in Italia? Non so se è possibile entro l'anno" : MILANO - La piena occupazione in Italia entro la fine dell'anno per Fca potrebbe non avvenire. È il giudizio dell'amministratore delegato Sergio Marchionne, che ha parlato con i cronisti a margine del ...