Fabbricini | “umiltà e semplicità Astori devono far pensare tutti”

"L'umiltà e la semplicità di Davide Astori devono far pensare tutti. Il calcio è il gioco più bello del mondo e purtroppo non lo consideriamo per quello che è. Certe cose servono veramente a tutti". Lo ha detto il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, al termine del funerale di Davide Astori nella Basilica di Santa Croce a Firenze. "Fare qualcosa come mondo del calcio per ricordare? Cercheremo di fare tutto quanto ma con calma perché non dobbiamo neanche dargli troppo addosso alla famiglia perché è un momento molto particolare – ha aggiunto Roberto Fabbricini – Soffriamo noi, pensiamo quanto soffriranno loro".