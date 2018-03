Eurolega | Milano sontuosa | Khimki ko a Mosca

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano vince ancora - Khimki sconfitto in trasferta : L’AX Armani Exchange Milano sembra aver preso le misure, anche in Europa. La formazione guidata da Simone Pianigiani ha ottenuto il secondo successo consecutivo dell’Eurolega 2017-2018, andando a vincere con un netto 86-77, maturato al termine di una partita molto altalenante. Il primo quarto è tutto targato Olimpia, che mette a referto la bellezza di 30 punti complessivi contro i 20 dei padroni di casa, in netta difficoltà. Il ...

Diretta / Khimki Olimpia Milano info streaming video e tv : il testa a testa (basket Eurolega) : Diretta Khimki Olimpia Milano: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di Eurolega. Quasi eliminata, la squadra di Simone Pianigiani vuole comunque onorare il torneo(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 16:47:00 GMT)

KHIMKI OLIMPIA MILANO / Info streaming video e diretta tv : l'ex della sfida (basket Eurolega) : diretta KHIMKI OLIMPIA MILANO: Info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di Eurolega. Quasi eliminata, la squadra di Simone Pianigiani vuole comunque onorare il torneo(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 12:51:00 GMT)

Khimki Olimpia Milano/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket Eurolega) : diretta Khimki Olimpia Milano: Info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di Eurolega. Quasi eliminata, la squadra di Simone Pianigiani vuole comunque onorare il torneo(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 08:00:00 GMT)

Eurolega : Milano lancia sfida al Khimki : Arriva un test probante per la criticata difesa dell'Olimpia Milano , 8-16, , la peggiore nell' Eurolega di basket , 86.1 punti subiti a partita, : domani sera , ore 18, l'Ax, ancora priva di Theodore,...

Eurolega : Milano lancia sfida al Khimki : ANSA, - Milano, 7 MAR - Arriva un test probante per la criticata difesa dell'Olimpia Milano , 8-16, , la peggiore nell' Eurolega di basket , 86.1 punti subiti a partita, : domani sera , ore 18, l'Ax, ...

Eurolega - domani Milano fa visita alla "bestia nera" Khimki : ROMA - Dopo i successi contro Efes Istanbul e Dinamo Sassari, l'Armani Exchange Milano torna a calcare i parquet di Eurolega: domani alle 18 , diretta su Eurosport Player, i biancorossi chiuderanno ...

Eurolega - domani Milano fa visita alla "bestia nera" Khimki : ROMA - Dopo i successi contro Efes Istanbul e Dinamo Sassari, l'Armani Exchange Milano torna a calcare i parquet di Eurolega: domani alle 18 , diretta su Eurosport Player, i biancorossi chiuderanno ...

Eurolega - Milano passeggia sull'Efes e torna a vincere : ROMA - L'Armani Exchange Milano, dopo due sconfitte, ritrova la via del successo in Eurolega e lo fa battendo 77-64 l'Efes Istanbul fanalino di coda della classifica che questa sera era privo dei due ...

Basket - Eurolega 2018 : Milano torna alla vittoria. L’Olimpia vince lo scontro diretto con l’Efes : Serviva la vittoria ed è arrivata. In una sfida decisiva anche per il proprio futuro europeo, l’Olimpia Milano supera 77-64 l’Anadolu Efes in quello che era un vero e proprio scontro diretto per evitare di chiudere all’ultimo posto la stagione regolare. Adesso la squadra di Pianigiani si trova con quattro punti di vantaggio sulla formazione turca ed inoltre ha dalla sua anche la differenza canestri, avendo ribaltato questa sera ...

DIRETTA/ Olimpia Milano-Anadolu Efes (risultato live 29-44) streaming video e tv : intervallo (Eurolega) : DIRETTA Olimpia Milano Anadolu Efes streaming video e tv, orario, risultato live. L’Armani Exchange in campo al Forum nella Eurolega di basket (oggi 1 marzo)(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 21:21:00 GMT)

Olimpia Milano Anadolu Efes/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (basket Eurolega) : diretta Olimpia Milano Anadolu Efes Streaming video e tv, orario, risultato live. L’Armani Exchange in campo al Forum nella Eurolega di basket (oggi 1 marzo)(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 10:00:00 GMT)

Eurolega - il Fenerbahce affonda Milano : ROMA - L'EA7 Milano priva di Jordan Theodore e Mantas Kalnietis non riesce a compiere l'impresa di battere i campioni d'Europa del Fenerbahce che, pur essendo privi di Gigi Datome, si sono imposti tra ...

Basket - Eurolega 2018 : Fenerbahce troppo più forte - Milano cade ad Istanbul : Dopo la netta sconfitta in Coppa Italia contro Cantù, Milano sprofonda anche ad Istanbul contro il Fenerbahce. I Campioni d’Europa in carica si impongono 89-70 al termine di una partita che hanno controllato fin dal secondo quarto, quando hanno costruito l’allungo decisivo. In casa Olimpia si salva solo Vladimir Micov, autore di 19 punti e miglior marcatore dell’incontro, mentre per il Fenerbache il top scorer è Jason Thompson ...