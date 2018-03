Eugenie di York | «Mia sorella | che mi ha insegnato a non avere paura»

vanityfair

(Di giovedì 8 marzo 2018) Gli haters le hanno ribattezzate Anastasia e Genoveffa, come lestre di Cenerentola, complici look a volte un po’ eccessivi, mae Beatrice di, figlie del principe Andrea e di Sarah Ferguson, non hanno nulla delle cattive delle favole, nemmeno quella sottile rivalità per la ricerca affannosa del principe di turno. A conferma di un rapporto speciale, le parole della 27ennenei confronti di Beatrice, due anni più grande, che l’ha aiutata nel momento più difficile della sua vita, quando a 12 anni le fu diagnosticata la scoliosi e per un periodo fu costretta a vivere con due barre di metallo nella schiena. «Comemaggiore, mi hai ispirata. Mi piace che come squadra lavoriamo duramente per sostenerci a vicenda, in qualunque cosa», ha dettomercoledi 7 marzo, dal palco di una serata di beneficenza, quella per il 2018 We Day U.K. Charity ...