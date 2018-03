Elezioni : Prodi - momento difficile ma non tutto compromesso : Roma, 8 mar. (AdnKronos) – “I miei sentimenti sono chiari, è un momento difficile, difficile”, ma “non c’è nulla di irrimediabile in politica, c’è sempre un futuro. Non tutto è irrimediabilmente compromesso”. Lo afferma Romano Prodi, in un’intervista a ‘La Repubblica’. “Dico che ci sono, nel senso -assicura- che seguo con tanta attenzione e partecipazione questo momento così ...

Romano Prodi sulle Elezioni : 'Almeno non ha vinto Silvio Berlusconi. Pd? Peggio del previsto' : Tra i pochi che ancora non avevano parlato dopo il 4 marzo c'era Romano Prodi . Ma ora lo ha fatto, a Repubblica , in un colloquio 'intercettato' all'aeroporto. L'ex premier è colpito dalla batosta ...

Elezioni politiche 2018 - politici in coda ai seggi. Dallo stupore di Prodi alla gaffe di Bersani - e per Di Maio scatta il predellino : politici ai seggi, ma questa volta niente privilegi. La coda si fa e si fa tutta, nessuno rischierebbe la figuraccia di aver saltato la fila. Non ad urne aperte. E così nel corso della giornata, ognuno nel suo seggio, i big hanno fatto da testimonial agli errori e ai ritardi che hanno complicato le operazioni di voto in tutta Italia (leggi l’articolo). E se Romano Prodi non sa spiegarsi la lunga coda (“Non so se sia l’affluenza ...

DIETRO LE QUINTE/ Elezioni - attenti al patto Berlusconi-Prodi… : Una campagna elettorale che sarà ricordata per il ritorno di Berlusconi sulla scena. Ma anche di Prodi. Entrambi hanno un obiettivo, ma dovranno accordarsi. DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 06:01:00 GMT)Elezioni 2018/ Renzi incorona Gentiloni per non perdere anche il Pd, di A. Del DucaElezioni 2018/ Renzi perde ma avrà più parlamentari di tutti: il trucco del Rosatellum, di D. Marchetti

Elezioni - D'Alema e Renzi nell'angolo Romano Prodi al voto col piccolo Ulivo : Il recente battibecco dialettico tra Massimo D’Alema e Romano Prodi fa sorridere. Non perché non sia un fatto politico rilevante ma perché D’Alema e Prodi, semplicemente, non si possono vedere sebbene in gran profluvio di “amico” e “compagno” (tra l’altro, “che sbaglia”). Segui su affaritaliani.it

Elezioni : D’Alema - Prodi? Dono infallibilità ce l’ha solo il Papa : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – “Prodi ha detto la sua, io ho detto la mia, credo non sia il caso di polemizzare ulteriormente e comunque Prodi era per il Sì al referendum, ma il 60 per cento degli italiani ha pensato di votare no. Il Dono dell’infallibilità ce l’ha solo il Papa quando parla ex catedra…”. Lo ha detto Massimo D’Alema a ‘Di Martedì. L'articolo Elezioni: D’Alema, Prodi? Dono ...

Elezioni : Renzi - Prodi? Annuncio importante - sta con coalizione : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – Romano Prodi preferisce Paolo Gentiloni a Matteo Renzi? “Se preferisce Gentiloni preferisce il presidente del consiglio iscritto al Pd e candidato del Pd, il ministro degli Esteri del Pd… Le discussioni interne tra noi ne abbiamo fatte anche troppe. Nei prossimi dieci giorni testa bassa e confrontiamoci sulle cose che interessano i cittadini”. Lo ha detto Matteo Renzi a ‘Di ...

Elezioni : Renzi - Leu? Prodi ha risposto bene e con forza : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – Larghe intese Pd-Berlusconi? “Credo che” a chi lo sostiene, come Liberi e Uguali, “abbia risposto molto bene Romano Prodi. Questo ragionamento è talmente falso che il presidente Prodi ha espresso con forza la sua opinione e se ce’è uno che rappresenta la storia del centrosinistra in questi vent’anni, è Prodi”. Lo dice Matteo Renzi a ‘Di Martedì’ su la7. “Che ...

Elezioni - Orfni : “D’Alema favorisce Salvini”. “Prodi non vota Pd? Fa crescere i nostri alleati” : “Prodi è una grande personalità che da una mano al centro sinistra per non far vincere la destra mentre D’Alema ha un’unico obiettivo festeggiare la vittoria della destra. Per uno che è stato un importante leader della sinistra italiana è una scelta incomprensibile. Io non mi chiedo perché Prodi non voti il Pd ha fatto una scelta di aiutare gli alleati del centro sinistra, una scelta anche utile perché noi abbiamo bisogno che ...

Vittorio Feltri : 'Sinistra maledetta - dopo le Elezioni la grande porcata. Regia di Prodi' : Si accettano scommesse: prepariamoci alla 'grande porcata' dopo le elezioni, firmata dalla ' sinistra maledetta '. A svelarla è il direttore di Libero Vittorio Feltri , con un succosissimo e ...

Elezioni - dopo Prodi pure Veltroni : “Gentiloni? Domenica con lui a Roma”. E rinvia le risposte alla stampa : dopo l’endorsement di Romano Prodi, anche l’altro padre nobile dem Walter Veltroni, primo segretario Pd, sceglie di fare campagna elettorale con il presidente del Consiglio uscente: “Domenica sarò con Gentiloni a Roma all’Eliseo, avrete tutte le risposte alle vostre domande”, ha tagliato corto, senza replicare ai cronisti. Veltroni sarà così con Gentiloni Domenica 25 febbraio al teatro Eliseo della Capitale, per ...

Elezioni - D Alema 'Lunare pensare che il Pd vinca. Prodi compagno che sbaglia aiutando i dem' : • SE NON ELETTO, NON LASCIO POLITICA Infine, se non dovesse risultare eletto, D'Alema assicura che non lascerà la politica: 'È la politica che non mi lascerebbe, perché è una malattia nel senso ...

Elezioni - D'Alema : lunare che Pd vinca.Prodi? Compagno che sbaglia : Roma, 19 feb. , askanews, - "E' lunare pensare che il Pd vinca le Elezioni" perchè "io sono tra la gente e vedo che c'è disagio e sofferenza e quando si sente dire da Roma che tutto va bene questo ...

D’Alema : “Pensare che il Pd possa vincere le Elezioni è lunare. Prodi? Vota Renzi e Casini senza nemmeno dirlo a se stesso” : Pensare che il Pd vinca le elezioni è “lunare” e quando Massimo D’Alema sente Matteo Renzi sostenerlo “mi sembra di essere sulla luna, invece io sono tra la gente”. Ma se Romano Prodi rimprovera i fuoriusciti dal Partito Democratico come “amici che hanno sbagliato”, anche il suo ex ministro degli Esteri pensa “lo stesso di lui”. “Non si può Votare Gentiloni – dice il candidato di ...