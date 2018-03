Elezioni | Orlando | per presidenze Camere serve intesa più ampia possibile

Orlando - caos Pd/ Risultati Elezioni 2018 - “Renzi si deve dimettere. 90% dem contro con M5s” : Risultati elezioni Politiche 2018: ultime notizie e scenari verso il nuovo governo M5s o centrodestra. Seggi, eletti e polemiche nel Pd dopo le dimissioni di Renzi: Orlando attacca(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 19:36:00 GMT)

RISULTATI Elezioni POLITICHE 2018/ Orlando - “90% Pd contro governo M5s”. Calenda - “non sono l’anti-Renzi” : RISULTATI ELEZIONI POLITICHE 2018: ultime notizie e scenari verso il nuovo governo M5s o centrodestra. Seggi, eletti e polemiche nel Pd dopo le dimissioni di Renzi: Emiliano vs Calenda(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 18:35:00 GMT)

Elezioni - Orlando : “Il 90 per cento del Pd è contrario all’accordo con il M5s”. Ma Zanda aveva detto : “Parliamo con tutti” : Il 90 per cento del gruppo dirigente del Pd “ha escluso la possibilità di un governo con i Cinquestelle, così come con il centrodestra“. Tutte le ipotesi di una possibile fronda interna ai democratici per far partire un esecutivo a guida Di Maio per il momento si scontrano con questa presa di posizione di Andrea Orlando, principale rivale di Matteo Renzi all’ultimo congresso e capo di una delle correnti di minoranza. “In ...

Elezioni : Crocetta - L. Orlando ha fatto straperdere Pd - faccia bagno umiltà : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) – “Il collegio di Palermo è l’ultimo per il Pd in Italia. Il candidato del sindaco Orlando non è stato eletto. Coloro che vogliono fare fuori Renzi hanno un grande debito di gratitudine nei confronti di Leoluca Orlando. Anzi, un debito doppio, prima per avere fatto straperdere alle Elezioni regionali il centrosinistra attraverso la candidatura di Micari e adesso le Elezioni politiche, consegnando al ...

Elezioni : Crocetta - L. Orlando ha fatto straperdere Pd - faccia bagno umiltà : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - "Il collegio di Palermo è l'ultimo per il Pd in Italia. Il candidato del sindaco Orlando non è stato eletto. Coloro che vogliono fare fuori Renzi hanno un grande debito di gratitudine nei confronti di Leoluca Orlando. Anzi, un debito doppio, prima per avere fatto strape

Elezioni : Leoluca Orlando - Pd cambi rotta - io pronto a dare contributo : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - "E' evidente che il Pd, cui ho aderito da alcune settimane, deve fare una attenta analisi e una valutazione critica dei motivi di questa sconfitta e dell'evidente disaffezione degli elettori. E' chiaramente necessario un significativo cambio di rotta politica e di ricos

Elezioni : Renzi - scelta Orlando nel Pd mi onora e mi rende felice : Palermo, 21 feb. (AdnKronos) – “La scelta di Leoluca Orlando di aderire al Pd è una scelta che mi onora e che mi rende felice, le città hanno bisogno di visioni, come quella di Orlando a Palermo”. Così Matteo Renzi a Palermo sull’adesione del sindaco di Palermo al Partito democratico. L'articolo Elezioni: Renzi, scelta Orlando nel Pd mi onora e mi rende felice sembra essere il primo su CalcioWeb.

Elezioni : Renzi - scelta Orlando nel Pd mi onora e mi rende felice : Palermo, 21 feb. (AdnKronos) - "La scelta di Leoluca Orlando di aderire al Pd è una scelta che mi onora e che mi rende felice, le città hanno bisogno di visioni, come quella di Orlando a Palermo". Così Matteo Renzi a Palermo sull'adesione del sindaco di Palermo al Partito democratico.

Elezioni : Renzi - scelta Orlando nel Pd mi onora e mi rende felice : Palermo, 21 feb. (AdnKronos) – “La scelta di Leoluca Orlando di aderire al Pd è una scelta che mi onora e che mi rende felice, le città hanno bisogno di visioni, come quella di Orlando a Palermo”. Così Matteo Renzi a Palermo sull’adesione del sindaco di Palermo al Partito democratico. L'articolo Elezioni: Renzi, scelta Orlando nel Pd mi onora e mi rende felice sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni - Minniti : ‘Governo di unità nazionale? Sì se c’è il Pd’. Orlando : ‘Impercorribile - noi alternativi alla destra’ : “Farei parte di un governo di unità nazionale? Assolutamente sì, purché ci fosse anche il mio partito”. Così il ministro dell’Interno Marco Minniti ha risposto a una domanda a Porta a Porta sottolineando poi che “ora siamo in piena competizione elettorale, ma dal 5 marzo la partita è nelle mani solide ed equilibrate del presidente della Repubblica e spetterà a lui dare una soluzione alle grandi questioni che si porranno”. ...

Elezioni : Rubino - Orlando nel Pd? Ci saremmo aspettati candidasse Micari : Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - "Non ho mai pensato che Leoluca Orlando non dovesse aderire al Pd, quattro anni fa l'ho anche incoraggiato a farlo, e non è un'adesione che stupisce se fatta in un quadro costruttivo. Certo, ci saremmo aspettati che Orlando, volendo contribuire, proponesse la candidatur

Elezioni - Orlando : 'Indifendibile candidare Casini e non Lo Giudice' - : ... ha detto la corrispondente della Cbc Leggi Tutto » Il bronzo olimpico Donato: 'Fuori dalle liste M5s con un sms, assurdo' 30 gennaio 2018 Nessun commento Il campione: 'Sapevo che politica era un ...

Matteo Renzi - la bomba dentro il Pd. Orlando : 'Dateci i seggi o non ci presentiamo alle Elezioni' : Soltanto una ventina do posti sicuri in lista. L'offerta di Matteo Renzi alla 'minoranza' del Pd è sembrata al ministro della Giustizia Andrea Orlando una vera e propria provocazione. Altro che ...