Elezioni | altro che “Festa della Donna” e “parità di genere” | in Parlamento ci sono

Fiorello “contro” Elisa Isoardi/ Elezioni 2018 - “Ognuno ha tirato fuori il peggio dell'altro" : Fiorello, Elezioni politiche 2018: lo showman siciliano ha commentato i risultati dell'ultima tornata elettorale durante la puntata de Il Rosario della sera.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 14:30:00 GMT)

Elezioni 2018 - la posta in gioco era mandare a casa Renzi e Berlusconi. Inutile ogni altro voto : Una mia amica di Genova, che stimo molto, mi scrive: «Sono davvero molto dispiaciuta. Mi auguravo che tu condividessi le posizioni di Potere al Popolo». Anche un altro amico, molto attivo per «PaP» mi ha supplicato di dare una mano a farlo votarlo. Il risultato è inesistente. Non basta avere alcuni temi «popolari e giusti» per fare una lista elettorale. «Potere al Popolo» è stata la riedizione di Rifondazione Comunista, cioè l’idea ...

Elezioni - fuoco amico contro De Girolamo. Mail da dentro Forza Italia invita a votare solo per l’altro candidato : Secondo “complotto” nel giro di venti giorni ai danni di Nunzia De Girolamo. Per essere in lista con Forza Italia aveva anche accettato di correre in terra straniera, visto che il suo nome da capolista a Benevento era sparito. Scattò funesta l’ira dell’ex ministro tornato da Ncd nei ranghi di Fi, nonostante Niccolò Ghedini fosse riuscito in extremis a catapultarla (senza paracadute) in quel di Bologna, non proprio casa ...

Elezioni - Bersani : “Pd? Una bella faccia di bronzo. Il M5s va criticato per altro - non per Spelacchio che di notte era bellissimo” : “Il Pd dice che un voto a Liberi e Uguali è un regalo alla destra? Ci vuole una bella faccia di bronzo a dire una cosa del genere. Hanno fatto la legge elettorale con la Lega, hanno rifiutato il voto disgiunto proposto da noi e hanno voluto dopo 20 anni un sistema proporzionale”. Sono le parole del candidato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, a Bersaglio Mobile, su La7. Tranchant l’ex segretario del Pd anche sui possibili interlocutori del ...

A Palermo le sElezioni di Avanti un altro di Bonolis. Ecco come partecipare : Si terranno a Palermo le selezioni per la popolare trasmissione televisiva di Canale 5 'Avanti un altro', di Paolo Bonolis. Dopo Bari, Firenze, Milano, Fiuggi, Verona, Roma e Torino, la Redazione di '...

Elezioni - secondo il quotidiano 'Il Foglio' ci sarebbe un altro massone tra i candidati del M5s : Il Foglio ha interpellato il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, Stefano Bisi, che ha detto: "Non posso confermare nè smentire"

Elezioni 2018 : altro che uomo forte - questa è una campagna di leader zoppi : La campagna per le Elezioni nazionali del 4 marzo presenta un interessante paradosso. Si sostiene da tempo che la comunicazione politica al tempo dei talk show e dei social media favorisca leader carismatici. Inoltre dalla popolazione sembra venire la domanda di un leader forte, volute da otto italiani su dieci secondo un sondaggio pubblicato da Demos l’anno scorso che fece molto scalpore. Eppure a mancare in questa campagna sono proprio i ...

Elezioni - Calenda : “Salvini e Di Battista? Fanno i cialtroni sulla pelle degli operai coi selfie”. Poi si scusa su Twitter : Durissimo attacco del ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, al leader della Lega, Matteo Salvini, e al deputato uscente del M5s, Alessandro Di Battista. Ospite de L’Aria che Tira (La7), il ministro smentisce alcune dichiarazioni di Salvini, come il deposito di una interrogazione parlamentare della Lega. E spiega: “Salvini è andato alla Ideal Standard di Roccasecca solo per farsi i selfie con operai che rischiano il posto di lavoro. E ...

Elezioni - Bersani a Prodi : “Ho affetto - ma succhia un altro osso…”. E sul Pd : “Intesa con Forza Italia? C’è già” : “Per affetto uso una metafora da Prodi. Lui ha detto che ha succhiato l’osso nel referendum, adesso ho l’impressione che ne succhi un altro ma prima o poi, secondo me, bisogna dir basta perché se no si rischia di lasciare alla deriva le nostre idee e valori che so che son comuni”. Così Pierluigi Bersani, a Bologna per presentare i candidati locali della lista “Liberi e Uguali”, ha commentato l’esternazione di ieri di Prodi, secondo cui la ...

Elezioni - Crocetta vs Lavia : “Renzi è un serial killer - altro che delinquente seriale”. “Dice così perché non candidato” : “Renzi? Non gli ho mai creduto. Fu lui a dirmi che mi avrebbe candidato alla Camera, ma Renzi è un serial killer che uccide tutti quelli che non la pensano come lui, altro che delinquente seriale. E quindi ero tra quelli da eliminare”. così a Tagadà (La7) l’ex presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, si pronuncia sulla sua mancata candidatura alle prossime Elezioni politiche. “Con Renzi non mi sono ...

Uno dopo l'altro - Sisi neutralizza i suoi rivali alle Elezioni : Si tratta di accuse che potrebbero costare anni di carcere a un uomo per lungo tempo ai vertici del tentacolare regime egiziano, in cui esercito, politica e un'economia parallela in mano ai militari ...

Elezioni Figc - altro che rivoluzione post eliminazione dai Mondiali : la sfida tra Sibilia e Gravina sarà decisa dai soliti noti : L’unica certezza è che non cambierà nulla: la rivoluzione del calcio italiano si è trasformata come prevedibile in un rimescolamento di poltrone, una serie di manovre e giochi di potere (anche politici) per conquistare la presidenza della Figc. Chiunque vincerà tra Gabriele Gravina (in questo momento favorito), Cosimo Sibilia (che lo insegue) e Damiano Tommasi (sempre più defilato) difficilmente avrà la forza di cambiare il pallone. Domani tutti ...

Elezioni - il medico Burioni dice no al Pd : “Ma la battaglia contro l’oscurantismo continua. Non votate i cialtroni” : Roberto Burioni dice no a Matteo Renzi e non si candida con il Pd. Lo ha annunciato lo stesso medico dell’ospedale San Raffaele su Facebook con un lungo post nel quale spiega le ragioni del suo rifiuto alla proposta avanzata dal segretario dem. “Ho deciso di non candidarmi alle prossime Elezioni politiche. Ma la mia battaglia contro l’oscurantismo e la superstizione che vuole farci piombare in un nuovo medioevo continua più forte di ...