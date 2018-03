Elezioni 2018 | il mio Totogoverno

Elezioni 2018 - chi hanno votato i calciatori? : Le ultime settimane sono state senza dubbio caratterizzate dalle Elezioni politiche , con gli italiani chiamati a votare per Camera e Senato e, in alcuni casi, per la Regione. Mentre si cerca di ...

Elezioni 2018 - cosa succede adesso? : I risultati elettorali delle recentissime Elezioni 2018 non hanno decretato nessun vincitore assoluto. Nessuna delle coalizioni politiche in corsa ha i numeri per governare, ma le liste che hanno ottenuto più voti sono il Movimento 5 Stelle come primo partito e la Lega come guida del CentroDestra. Elezioni 2018: 2 vincitori, nessuna maggioranza Per la Camera dei Deputati i pentastellati hanno ottenuto il 32,64% dei consensi, soprattutto al Sud, ...

Elezioni 2018 - M5S primo partito. Ma come è andata nei comuni dove il MoVimento governa? : I trionfatori del 4 marzo non hanno sfondato nella maggior parte delle città che amministrano, sostanziale equilibrio a Roma, male Torino e Livorno, molto meglio nelle isole

Elezioni 2018 - il voto del Sud è un voto di classe. Non di clientela : Carlo Calenda, l’iperattivo ministro dello Sviluppo economico da ieri tesserato nel Pd, twitta moltissimo. Il 4 marzo, il giorno campale, ha postato un video, accompagnato da un suo commento: “Comunque vada, siamo un Paese straordinario”. Comunque vada siamo un Paese straordinario. #italyextraordinarycommonplace. Qui il video integrale https://t.co/bRDKp8FxnQ #Elezioni4Marzo2018 pic.twitter.com/cn4EwKdkS5 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 4 marzo ...

Elezioni 2018 - i risultati nelle maggiori città : Napoli e il sud sono tutti per il M5S, a Milano e Torino testa a testa tra centrosinistra e centrodestra, Firenze al PD, Venezia alla Lega e a Roma è una battaglia alla pari. Se i risultati delle urne ...

Elezioni 2018 - Orfini : "Renzi si è dimesso formalmente" : Il presidente del Pd bacchetta i dem: "Basta parlarne. Ho convocato l'assemblea". Ipotesi appoggio ai 5 Stelle, Calenda: "Il mio tesseramento sarebbe il più veloce della storia". Orlando: "Il 90% del ...

Elezioni 2018 - l’analisi di Citi : “Mercati scopriranno che politici più preoccupati del proprio futuro invece che del Paese” : Le “cronache da un Paese complicato” non raccontano nulla di buono per i mercati. Almeno questa è la visione di Citi, i cui analisti ritengono che il risultato elettorale ben presto peserà su Piazza Affari. In un report datato 7 marzo, Mauro Baragiola e Tina Fordham si dicono infatti preoccupati per almeno due ragioni: la prima è divisione geografica del voto (Nord contro Sud), la seconda è la debole leadership dei moderati. Per i due esperti, ...

Elezioni 2018 - schede elettorali dall’estero : 450 non valide a San Marino. Irregolarità anche in Australia : anche quest’anno sono arrivate segnalazioni di anomalie da Castel Nuovo di Porto, in provincia di Roma, il mega seggio dove si scrutinano le schede provenienti dall’estero. Anomalie che sono state individuate e segnalate dagli stessi presidenti insieme ai rappresentanti di lista. È successo nei seggi 642 e 646 dove si scrutinavano i voti della circoscrizione estera di San Marino. Infatti rappresentanti di lista, scrutatori e Presidenti di seggio ...

Elezioni 2018 - Orfini : “Renzi si è formalmente dimesso”. Richetti : “Lunedì la direzione individuerà il reggente” : “Matteo Renzi si è formalmente dimesso lunedì. Come da lui richiesto nella lettera di dimissioni, e come previsto dallo statuto, ho immediatamente annunciato la convocazione dell’assemblea nazionale per gli adempimenti conseguenti”. Lo afferma in una nota il presidente Pd Matteo Orfini. “Contestualmente ho convocato la direzione nazionale che sarà aperta dalla relazione del vicesegretario Martina. Nella direzione discuteremo le ...

Elezioni 2018 - la vittoria dei Cinquestelle è la nuova manifestazione del gattopardismo italiano? : Come mi ha fatto notare, non senza ironia, qualche lettore, il bel tempo non è tornato e una pioggia fitta e fastidiosa continua a cadere su Roma e sul resto d’Italia. Eppure, il voto di domenica scorsa presenta indubbiamente anche qualche elemento positivo. Innanzitutto, la disfatta di Matteo Renzi & co. Sebbene il nostro sia abbarbicato alla poltrona fino alla morte, a rischio di distruggere definitivamente un Pd già ...

Lotito 'trombato' in FIGC e alle Elezioni : 2018 'annus horribilis' : Sogna la politica vera da sempre: dovrà continuare a sognarla, se il ricorso in cui spera, consigliato da Mastella, non dovesse sortire effetto. AVVENTURA POLITICA - Beffa amplificata dal fatto di ...