Electric Light di James Bay | il nuovo album a maggio | i concerti in Italia e tutte le

(Di giovedì 8 marzo 2018)diBay è l'atteso seguito del disco d'esordio Chaos and the Calm, che conteneva il tormentone mondiale Hold Back The River. La canzone ha contribuito fortemente al lancio diBay in tutto il mondo,inclusa, e trainato l'd'esordio in classifica.Nel 2018 l'attesa è perdiBay, il suo secondo progetto discografico di inediti anticipato dai singoli Wild Love e Pink Lemonade.Ildisco diBay verrà rilasciato il prossimo 18ed è già disponibile la tracklist, l'elenco delle canzoni che andranno a comporre il progetto di inediti.14 sono i brani che ascolteremo in:IntroWasted On Each OtherPink LemonadeWild LoveUsIn My HeadInterludeJust For TonightWanderlustI Found YouSugar Drunk HighStand UpFade OutSlideIl titolo è dovuto, come ha spiegato lo stesso artista nelle ...