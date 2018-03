Ecco i dazi “giusti e selettivi” di Trump Deroga per Canada e Messico

ilsole24ore

(Di giovedì 8 marzo 2018) Il presidente ha incontrato alla Casa Bianca lavoratori e dirigenti dell’industria siderurgica per firmare il suo “proclama”, in difesa di acciaio e alluminio made in Usa, che entrerà in vigore tra 15 giorni. Difficile prevedere se l’«eccezione» prevista per i due Paesi potrà diventare una porta aperta praticabile anche per l’Europa....