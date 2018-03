“Droga anche all’Isola dei Famosi 2017” Si allarga lo scandalo “canna-gate” | a parlare

caffeinamagazine

(Di giovedì 8 marzo 2018) Non accennano davvero a placarsi le polemiche intorno al cosiddetto canna-gate, loche ha visto come protagonista un Francesco Monte accusato da Eva Henger di aver fatto uso di droga, nello specifico marijuana, mentre l’ex tronista si trovava insieme agli altri concorrenti nella villa messa a loro disposizione prima di sbarcare ufficialmente in Honduras. Una vicenda che ha portato all’auto-esclusione del concorrente, che ha abbandonato spiagge e palme per fare ritorno in Italia anticipatamente, ma che continua a tenere banco nonostante i tentativi da parte di Alessia Marcuzzi, conduttrice del reality show, di smorzare i toni e le proteste di tanti spettatori che sembrano davvero non poterne più. A ripuntare i riflettori sull’accaduto è stata Striscia La Notizia, programma satirico che ha preso particolarmente a cuore la questione negli ultimi tempi e ...