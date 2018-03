Draghi a Italia | ' Occhio a instabilità | euro irreversibile'

Draghi cambia tono sul 'bazooka'. E ammonisce l'Italia : La Bce cancella il riferimento a un possibile aumento del Quantitative easing. Il governatore sul dopo elezioni in Italia: "Instabilità prolungata potrebbe minare la fiducia" Draghi avverte l'Italia: "...

Draghi boccia i dazi di Trump e ammonisce sull’instabilità italiana : “Minaccia per la fiducia” : Finora la reazione dei mercati è stata composta, in fondo l’instabilità politica in Europa è diventata quasi la normalità. Ma attenzione a sfidare la sorte. In attesa di decisioni ben più rilevanti su quando porre termine al piano di acquisti, la consueta conferenza stampa mensile di Mario Draghi è un compendio di messaggi politici espliciti e non....

Protezionismo e deregulation - doppio attacco Draghi contro Trump. Su elezioni Italia : euro è irreversibile : La critica al presidente americano Donald Trump è doppia. Nel corso della conferenza stampa successiva alla decisione sui tassi della Bce, Mario Draghi lancia un avvertimento sulle conseguenze ...

Draghi boccia i dazi di Trump e prova a tranquillizzare sull’Italia : “L’Euro è irreversibile” : Azioni unilaterali sul commercio estero come la promessa mossa sui dazi degli Stati Uniti di Donald Trump sono «pericolose», ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi. «Se metti tariffe contro i tuoi alleati, ci si chiede `chi sono i nemici?´», ha detto Draghi....

Draghi : reazione mercati a voto Italia simile a altre elezioni Ue : Roma, 8 mar. , askanews, Oltre al voto in Italia 'quello che abbiamo visto nelle ultime precedenti elezioni non suggerisce che i mercati reagiscano in un modi che minerebbero la fiducia e la reazione ...

Draghi all'Italia : 'La stabilità dei conti è cruciale' : ... in riferimento ala congiuntura economica il numero uno della Bce ha detto che "le ultime informazione confermano un forte e ampio slancio dell'economia dell'area euro, che ora si prevede possa ...

Bce - Draghi avverte l’Italia : “Il bilancio pubblico è di massima importanza nei paesi ad alto debito” : Nessun commento diretto sulla situazione italiana post voto. Ma un avvertimento “in termini generali”: “Il bilancio pubblico è di massima importanza nei paesi ad alto debito“. E due promemoria: “L’euro è irreversibile” e “una protratta instabilità può minare la fiducia e impattare negativamente su inflazione e pil”. Mario Draghi se l’è cavata così, durante la conferenza stampa dopo la ...

Draghi su Italia : sostenibilità conti tra grandi preoccupazioni : Roma, 8 mar. , askanews, Di Italia e delle recenti elezioni al Consiglio direttivo della Bce non si è discusso, 'eravamo molto concentrati sulle questioni monetarie'. Tuttavia 'in generale la ...

Bce : Di Maio - dopo Draghi mi auguro altra leadership italiana : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Avere un italiano al vertice della Bce è garanzia di equilibrio nei rapporti con la Ue, sbilanciata verso Francia e Germania. Mi auguro che ci sarà ancora una leadership italiana della Banca centrale europea”. Lo dice Luigi Di Maio, candidato premier del M5S, ospite di Unomattina.“In questo momento serve una visione di cambiamento della Ue. Dobbiamo restare nell’Unione monetaria e nella ...

Weidmann su successione Draghi : assurdo dibattito nazionalità - vi siete mai chiesti se la Bce fosse giusta per un italiano? : "Questa discussione sulla nazionalità del candidato , ad assumere la presidenza della Bce, è completamente assurda. Intendo dire, vi sareste mai domandati se questa istituzione , la Bce, sarebbe stata ...

Vittorio Sgarbi a Libero : 'Scalerò Forza Italia. Berlusconi? Vuole Draghi premier. Di Maio? Voglio un culo a culo' : Esplosivo, incandescente, incontenibile: semplicemente Vittorio Sgarbi . Ospite nella redazione di Libero e intervistato da Pietro Senaldi , il candidato si racconta. Si parte, certo, dal duello ...

Deutsche Bank in rosso - il pressing su Draghi per i tassi : il rischio per l'Italia : Deutsche Bank , la principale banca tedesca, registra una perdita di 512 milioni di euro nel 2017, a causa degli effetti fiscali negativi di bilancio e dei costi di ristrutturazione. La banca si ...

Deutsche Bank perde ancora - pressing su Draghi 'ultima speranza'. Una minaccia per l'Italia : Economia a parte, la moral suasion di Deutsche Bank apre la prospettiva di un pressing anche politico da parte della Germania per arrivare al rialzo dei tassi. Per Messori, però, è difficile dire se ...