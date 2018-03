Donne | sui tempi è la vera lotta Pochi sei mesi per denunciare

“Ecco cosa dovete fare alle Donne”. La violenta aggressione - poi l’inquietante messaggio lanciato in diretta sui social - ancora sporco di sangue. Immagini che hanno fatto rabbrividire gli utenti : Un massacro atroce, terribile, portato avanti con una violenza inaudita. Poi, come niente fosse, ha acceso il pc e ha parlato in diretta di quello che aveva fatto, spiegando i motivi, se così si possono chiamare, di una follia così atroce con una freddezza disarmante. Una storia che arriva dalla Germani, raccontata sulle pagine del Sun, e che ha colpito i social di tutto il mondo. I fatti risalgono allo scorso venerdì, quando ...

“Ti sei rifatto - dicci la verità!”. Attacco frontale ad Alex di Uomini e Donne. Le ultime foto apparse sui social hanno destabilizzato i fan che non si sono di certo fatti sfuggire quel dettaglio. La sua risposta - però - è arrivata subito e ha detto tutto : L’ex tronista del Trono Gay Alex Migliorni ha voluto rispondere a chi, sui social, lo avrebbe accusato di essere ricorso segretamente alla chirurgia estetica. Alex è rifatto? In molti se lo sono chiesto. Ad insospettire gli utenti, di fatto, sarebbero state le labbra di Alex, sembrate a questi ultimi un po’ più gonfie del solito. Una volta tirato in ballo l’ex protagonista di Uomini e Donne ha allora messo in pubblica piazza la verità, ...

Uomini e Donne / Gemma Galgani sbotta sui social : "Non si permetta mai più!" : Uomini e donne, anticipazioni e news: in attesa delle nuove puntate dei senior, Sossio Aruta ha salutato i suoi follower con un brindisi… (Trono over)(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 11:50:00 GMT)

UOMINI E Donne/ Anticipazioni e news trono over : sui social il brindisi nostalgico di Sossio Aruta : UOMINI e DONNE, Anticipazioni e news: in attesa delle nuove puntate dei senior, Sossio Aruta ha salutato i suoi follower con un brindisi… (trono over)(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 07:05:00 GMT)

“Cerca nelle discariche”. Ludovica Valli scaricata dal famoso fidanzato. Le parole - scritte nero su bianco sui social - demoliscono l’ex tronista di Uomini e Donne : ”Non c’è niente di male, credimi, a voler cercare qualcosa. Basta cercarla nel posto giusto. La questione è che quello che cerchi tu si trova nelle discariche”. Il post, dicono i fan, è certamente dedicato a Ludovica Valli, l’ex tronista di Uomini e Donne che tre stagioni fa aveva percorso il cammino da Maria De Filippi accanto Manuel Vallicella e Fabio Ferrara, che poi era stata la sua scelta. La storia tra ...

Chi è Stefano Laudoni? Il presunto nuovo tronista di Uomini e Donne ex di una celebre influecer che lo massacra sui social [FOTO] : Stefano Laudoni è il candidato numero uno per il prossimo trono di 'Uomini e Donne', con la scelta di Nicolò il giocatore di basket potrebbe diventare il nuovo tronista della trasmissione di Canale 5 ...

Donatella Lopar - chi è?/ Uomini e Donne - Trono Over : sui social mostra un lato b e fisico da paura : Donatella Lopar, chi è? Uomini e donne, Trono Over: sui social mostra un lato b e fisico da paura. Le ultime notizie sulla "dama" che ha messo in crisi Ida e Riccardo(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 07:00:00 GMT)

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi bacia Sara ma resta indeciso : il messaggio sui social : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi ancora indeciso tra Sara Affi Fella e Nilufar Addati: il messaggio sospetto sui social Lorenzo Riccardi è sicuramente tra i corteggiatori più contesi di Uomini e Donne in questo momento. A dividersi le sue attenzioni, in particolare, sono le due troniste Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Entrambe, infatti, si […] L'articolo Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi bacia Sara ma resta indeciso: il messaggio sui ...

UOMINI E Donne/ Video - Tina Cipollari nuova tronista? L'annuncio sui social! (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Over. In arrivo la prima tronista al trono dei senior? Tina Cipollari, dopo l'addio a Chicco Nalli, stuzzica Maria De Filippi con questa idea.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 23:07:00 GMT)

“Un posto sul trono…”. Uomini e Donne - la notizia è succulenta : sembra che Maria abbia fatto di tutto per averlo su quella ‘sedia’ ma che lui - troppo confuso dalla celebrità post Grande Fratello (Vip) - abbia detto di no. Ora - però - è pentito della risposta troppo istintiva e vorrebbe tornare sui suoi passi… Troppo tardi? : Il Grande Fratello Vip è finito da qualche mese ma i vip che hanno partecipato stanno ancora cavalcando l’onda delle ospitate. Anche Jeremias Rodriguez che, di recente, è stato ospite della rubrica online Raccontami su 361 Magazine, di Elenoire Casalegno, è tornato a parlare della sua esperienza del reality. E anche del dopo. “Al giudizio della gente – ha fatto sapere Jeremias Rodriguez – mi sono abituato ma non posso dire che non fa ...

Nicolò Federico Ferrari/ Uomini e Donne - il corteggiatore sui generis sfodererà le sue armi migliori? : Nicolò Federico Ferrari torna nello studio di Uomini e donne, il corteggiatore sui generis sfodererà le sue armi migliori per conquistare una delle due troniste, quale?(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 13:58:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anna Tedesco e la ritrovata amicizia con Giorgio : il messaggio sui social (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: Anna Tedesco, dopo la ritrovata amicizia con Giorgio Manetti, scrive un messaggio sui social per i fans.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 07:05:00 GMT)

Indagine : in Italia le Donne con Sclerosi Multipla sono poco informate sui temi legati alla gravidanza : Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ha diffuso i risultati di un’Indagine condotta in diversi paesi UE su 1.000 donne di età compresa fra i 25 e i 35 anni con diagnosi di Sclerosi Multipla (SM) recidivante negli ultimi cinque anni. I risultati indicano il persistere di convinzioni errate rispetto ai temi legati alla gravidanza per chi è affetto da SM (2). L’Indagine è stata condotta in Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito, e i ...

Uomini e Donne - nuovo amore per Sonia Lorenzini? Lo scoop sui social : Uomini e Donne: Sonia Lorenzini ha già trovato l’amore dopo Emanuele Mauti? Sui social sempre più vicina ad un altro La fine della storia d’amore tra Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti ha fatto molto discutere ultimamente i fan della coppia nata all’interno degli studi di Uomini e Donne. Tra questi, nello specifico, molti quelli che […] L'articolo Uomini e Donne, nuovo amore per Sonia Lorenzini? Lo scoop sui social ...