Donald Trump firma la legge sui dazi su acciaio e alluminio In vigore tra 15 giorni

Videogiochi violenti : ecco i protagonisti dell'incontro con Donald Trump : Negli ultimi tempi il tema dei "Videogiochi violenti" ha attirato su di sé l'attenzione in seguito alla forte denuncia del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo i tragici fatti accaduti nel liceo di Parkland: i contenuti ritenuti troppo violenti di alcuni prodotti influenzerebbero negativamente la mente dei più giovani e porterebbero all'uso di violenza.Prontamente arrivò la risposta dell'ESA (Entertainment Software Association) in ...

È Jeff Bezos l’uomo più ricco del mondo. Secondo posto per Bill Gates - 76esimo Donald Trump : È Jeff Bezos l’uomo più ricco del mondo. Il patron di Amazon strappa la prima posizione a Bill Gates con i suoi 112 miliardi di dollari. Il fondatore di Microsoft deve “accontentarsi” di 90 miliardi. È la classifica di Forbes che mette insieme i più ricchi del pianeta (insieme valgono 9.100 miliardi di dollari). Al 76esimo posto si trova il presidente degli Stati Uniti Donald Trump con 3,1 miliardi di dollari. Il più ricco ...

Stati Uniti - una pornostar inguaia Donald Trump : Un'attrice di film a luci rosse rischia di compromettere seriamente il mandato presidenziale di Donald Trump: si tratta di Stormy Daniels, nome d’arte della 39enne Stephanie Clifford, che da alcune settimane è al centro delle cronache politiche americane. Tutto è cominciato lo scorso gennaio con un articolo del Wall Street Journal che aveva parlato di un patto di riservatezza – simile a quelli che gli avvocati del produttore Harvey Weinstein ...

Il più importante consigliere economico di Donald Trump si dimette : Gary Cohn, il principale consigliere economico del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha annunciato le proprie dimissioni dalla Casa Bianca. Nelle ultime settimane si era parlato molto di questa possibilità, in seguito alla decisione di Trump di promuovere nuovi The post Il più importante consigliere economico di Donald Trump si dimette appeared first on Il Post.

Videogiochi violenti : l'ESA conferma l'incontro con Donald Trump : Nei giorni scorsi si è parlato molto della questione relativa ai "Videogiochi violenti" e della forte condanna di Donald Trump in seguito ai tragici fatti accaduti nel liceo di Parkland, in Florida. Il presidente ha dichiarato che determinati contenuti presenti all'interno di una tipologia di prodotti può influire negativamente sulle menti dei più giovani.La questione è molto complessa e il presidente degli Stati Uniti comunicò la volontà di ...

Usa - Donald Trump non molla sui dazi : 22.28 "Nessuna marcia indietro" sui dazi alle importazioni di acciaio e alluminio, ma "non credo che ci sarà una guerra commerciale".Così il presidente Usa,Trump, alla Casa Bianca dove ha incontrato il premier israeliano. Trump, poi, non esclude di partecipare all'inaugurazione dell'ambasciata Usa a Gerusalemme, il 14 maggio. I rapporti tra Stati Uniti e Israele "non sono mai stati migliori", ha sottolineato Trump.

Cina - stop al vincolo per il mandato presidenziale? Donald Trump è d'accordo : ... soprattutto in termini di mantenimento della democrazia e dell'avvento di nuove dittature nel mondo. In molti temono che Xi Jinping voglia diventare una sorta di secondo Putin o di secondo Kim Yong-...

Donald Trump rilancia e sfida ancora l'Europa sui dazi : "Pronti a mettere una tassa sulle auto europee vendute negli Usa" : Donald Trump minaccia una tassa sulle auto europee vendute negli Stati Uniti. "Se l'Unione europea vuole ulteriormente aumentare le sue già massicce tariffe e barriere commerciali verso le imprese americane, noi applicheremo semplicemente una tassa sulle automobili che continuano a riversare negli Stati Uniti", scrive il presidente americano su Twitter, replicando così ai vertici europei che hanno criticato la sua proposta sui ...

GOLDEN STATE WARRIORS / "Noi da Donald Trump? Mai" e vanno al museo afroamericano con una scolaresca : GOLDEN STATE WARRIORS, la squadra che milita nella Nba decide di non andare dal Presidente degli Usa Donald Trump e preferisce recarsi con una scolaresca di 40 alunni in un museo.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 13:01:00 GMT)

Donald Trump viene abbandonato da una delle sue donne - Hope Hicks : Il gruppo di Donald Trump si sfoltisce ancora una volta, a dare le dimissioni ora è la direttrice della comunicazione Hope Hicks, che collaborava a stretto contatto con il presidente degli Stati Uniti d'America. Hope ha comunicato direttamente a Trump le sue dimissioni sostenendo che stava cercando e valutando altre opportunità di lavoro, il presidente fa sapere così la notizia e non nasconde il dispiacere di non averla più tra i suoi ...

Donald e Melania Trump : la foto è virale. Lei super sexy e lui con nonchalance… Non servono parole - lo scatto dice tutto : il gesto in pubblico del presidente - davanti a tutti : Donald Trump e Melania, ancora loro. L’ultima foto è diventata virale e c’è da scommettere che per molti potrebbe essere la conferma di quanto pubblicato in un libro uscito anticipatamente negli Stati Uniti che descrive (anche) il rapporto, meglio dire ‘mancato rapporto’ tra il presidente e la sua signora. Da quanto si legge ne esce un matrimonio a pezzi in Fire and Fury: Inside the Trump White House, già best ...

Armi - Donald Trump promette nuove leggi : Teleborsa, - La strage di San Valentino nel liceo di Parkland in Florida , in cui 17 persone tra alunni e insegnanti hanno perso la vita per mano di un ex studente, potrebbe portare a una rivoluzione ...

Trump 2020 - The Donald rompe gli indugi : si ricandiderà alla presidenza Usa : NEW YORK - Donald Trump si ricandida per il 2020. Il tycoon ci riprova, insomma, e lo fa con largo anticipo. Mancano poco meno di tre anni alle elezioni presidenziali, ma la sua corsa per...

Donald Trump “perde” per la quinta volta il direttore della comunicazione della Casa Bianca : Hope Hicks si dimette da direttrice della comunicazione della Casa Bianca. Hicks, una delle collaboratrici più strette del presidente, considerava da tempo la possibilità di lasciare. Le dimissioni arrivano all’indomani dell’audizione di Hicks alla Camera nell’ambito delle indagini sul Russiagate....