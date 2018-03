Don Matteo 11 – Ottava puntata del 8 marzo 2018 – Anticipazioni e trama.

Don Matteo 11 : anticipazioni nona puntata di giovedì 15 marzo 2018 : Natalie Guetta e Francesco Scali in Don Matteo Prosegue con successo l’appuntamento del giovedì sera con Don Matteo. L’undicesima stagione continua, infatti, a riscontrare buoni consensi tra i telespettatori, che sembrano aver apprezzato le numerose new entry del cast. I nuovi ingressi non sono però l’unica novità della serie a marchio LuxVide, che si è presentata al pubblico con una veste musicale completamente rinnovata. Dopo 10 stagioni si è ...

Don Matteo viene rapito e arriva un nuovo prete! Non tornerà più? : Proseguiamo la scoperta della trama completa di Don Matteo 11 con le anticipazioni sulla nona puntata: andrà in onda giovedì 15 marzo 2018 e con questa ci avviciniamo al gran finale. Siete pronti per i colpi di scena? Preparatevi, perché le forti emozioni sono in arrivo nella fiction di Terence Hill e Nino Frassica. Nella nona puntata di Don Matteo 11 vedremo gli episodi Genitori e figli e Don Matteo sotto tiro: nel primo si indagherà su ...

La nona puntata di Don Matteo 11 in onda il 15 marzo - anticipazioni : il parroco rapito e sotto tiro : Continua l'appuntamento con una delle fiction più amate dal pubblico italiano: nella nona puntata di Don Matteo 11, in onda su Rai1 giovedì 15 marzo, il parroco interpretato da Terence Hill si troverà nei guai: il nostro protagonista verrà rapito e tenuto prigioniero. Ma da chi? Nel frattempo, gli spettatori di Rai1 stanno seguendo con piacere le vicende sentimentali della 'Capitana' Anna, sempre più lontana dall'ex Giovanni, e che ha ...

Don Matteo 11 - anticipazioni nona puntata : Terence Hill sostituito? : anticipazioni Don Matteo 11: nona puntata del 15 marzo Andrà in onda giovedì 15 marzo, alle 21.25 su Rai1, la nona puntata di Don Matteo 11. Dopo aver raccontato la verità sulla vocazione di Giovanni alla madre e aver scoperto di provare qualcosa per Marco Nardi, Anna Olivieri dovrà fare i conti con un nuovo ritorno improvviso in Don Matteo 11. La Capitana della fortunata fiction in tredici puntate della prima rete, dovrà accudire la sorella ...

Don Matteo 11/ Anticipazioni 8 marzo 2018 : Barbra ha aggredito davvero Oksana? : Don MATTEO 11, Anticipazioni dell'8 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Anna e Sofia decidono di fare chiarezza sui loro rapporti: cosa faranno Seba e Nardi?(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 20:51:00 GMT)

Don Matteo 12 non si farà? Parla una delle protagoniste : Don Matteo: la dodicesima stagione non ci sarà? Le parole di un’attrice La fortunata serie tv di Rai Uno con protagonista il prete investigatore più seguito d’Italia, Don Matteo, potrebbe non tornare il prossimo anno con la dodicesima stagione. A rivelarlo è stata una delle protagoniste storiche della fiction, l’attrice francese Nathalie Guetta, che in Don Matteo interpreta Natalina Diotallevi, la perpetua del prete ...

Don Matteo 11 - anticipazioni puntata 8 marzo : doppio episodio - ecco la trama e le info streaming : ... anticipazioni 8 marzo e info streaming In riferimento alla visione in streaming della nuova puntata della fiction Don Matteo, ricordiamo che su RaiPlay sarà possibile vedere la 'diretta' della ...

Don Matteo 11 Anticipazioni : stasera - giovedì 8 marzo - l'ottava puntata della Fiction Rai : Sofia mette alle strette Seba ma scopre la verità sull'incidente di Alice. Anna e Marco sono sempre più vicini.

Don Matteo 11 ottava puntata : anticipazioni 8 marzo 2018 : DON Matteo 11 ottava puntata. Il nuovo appuntamento con la fiction di Rai 1 è fissato per giovedì 8 marzo 2018 con la ottava puntata. Terence Hill veste ancora una volta i panni del suo personaggio più celebre della tv italiana in Don Matteo 11. Torna così sulla prima rete Rai una delle serie più amate e seguite dal pubblico italiano con l’undicesima inedita stagione. Ecco di seguito le anticipazioni sull’ottava ...

Ottava puntata di Don Matteo 11 su Rai1 - anticipazioni 8 marzo : Seba tra due fuochi e Cupido per Anna : Un'Ottava puntata di Don Matteo 11 all'insegna dell'amore: stasera andranno in onda il quindicesimo e il sedicesimo episodio della stagione, dove Cupido farà avvicinare Anna e il PM Nardi, mentre Seba sarà costretto a prendere una decisione e scegliere tra Sofia e Alice. Insomma, si prospetta una puntata interessante nel giorno della Festa delle Donne. Don Matteo 11 ha già riservato molte sorprese al suo pubblico affezionato. Dopo la ...

Don Matteo 11/ Anticipazioni 8 marzo 2018 : quale sarà la scelta di Nardi? : Don MATTEO 11, Anticipazioni dell'8 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Anna e Sofia decidono di fare chiarezza sui loro rapporti: cosa faranno Seba e Nardi?(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 09:18:00 GMT)

Don Matteo questa sera in tv : anticipazioni giovedì 8 marzo : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . Su questo link la sintesi di tutte le precedenti puntate Don Matteo 11: anticipazioni episodi 8 ...

Don Matteo 11 – Ottava puntata del 8 marzo 2018 – Anticipazioni e trama. : E sono 11, pressochè un record per una fiction a lunga serialità. E gli ascolti sono sempre altissimi, un vero record per una lunga serialitù. Una media di 7 milioni di telespettatori e uno share medio intorno al 29%. Questa sera nuove avventure, la Ottava puntata di Don Matteo, la popolare fiction di Raiuno con […] L'articolo Don Matteo 11 – Ottava puntata del 8 marzo 2018 – Anticipazioni e trama. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

Roberto Saviano come Don Pietro Savastano di Gomorra : il messaggio a Matteo Salvini “Biv” : Roberto Saviano come Don Pietro Savastano di Gomorra ed è subito caos. Nelle ultime ore non si parla d'altro e non solo per via del fatto che ogni volta che lo scrittore dice qualcosa diventa un caso, ma che questa volta lui stesso ha citato il famoso boss protagonista della serie Sky tratta dal suo romanzo. Ma cosa è successo di preciso? Sembra che a stuzzicare Saviano sia stato proprio Matteo Salvini. Il leader della Lega è uscito ...