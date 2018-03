Dolore renale cronico | un disturbo raro ma molto invalidante che colpisce soprattutto le

meteoweb.eu

: Giornata Mondiale Rene. Esperti del Gemelli e della Cattolica fanno luce sulla causa del dolore renale cronico - FarodiRoma : Giornata Mondiale Rene. Esperti del Gemelli e della Cattolica fanno luce sulla causa del dolore renale cronico - speciale_news : Dolore renale cronico, ora si conosce l'origine - adovrelouis : Oggi ho un dolore ad un fianco..sará mica un calcolo renale????? -

(Di giovedì 8 marzo 2018)associato a una malattia chele donne, il “rene con midollare a spugna”: grazie a una ricerca condotta presso la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma e l’Università Cattolica in collaborazione con la New York University si è scoperto che ilè spesso indipendente dalla espulsione dei calcoli. Ciò ha consentito di ipotizzare le sue cause nonché nuove forme di trattamento. È il risultato reso noto in occasione della Giornata Mondiale del Rene (campagna di sensibilizzazione con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della saluteper il mantenimento della salute globale dell’organismo) che si celebra oggi, giovedì 8 marzo, e che è dedicata quest’anno alle malattie renali nelle donne. Pubblicata sul “Journal of Nephrology”, la ricerca è stata condotta presso il Centro per le Malattie Rare del ...