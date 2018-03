Disponibile il firmware 5 50 di PS4 e PS4 Pro

Playstation 4 : Disponibile da oggi il firmware 5.50 che introduce diverse novità : Potrete ascoltare la vostra musica preferita mentre giocate in streaming sul servizio. - Modalità supersampling . Sarà Disponibile per gli utenti PS4 Pro, migliorerà l'aspetto grafico per chi ha ...

Playstation 4 : Disponibile da oggi il Firmware 5.50 : Dopo un periodo di testing, Sony ha reso Disponibile a partire da oggi per tutti i videogiocatori, il nuovo Firmware 5.50 per PS4, scopriamo insieme quali sono tutte le novità introdotte. Arriva il Firmware 5.50 su PS4 Di seguito le novità e migliorie introdotte: Possibilità di gestire per i genitori, il tempo trascorso dai bambini davanti ai videogiochi, con la possibilità di impostare dei limiti di tempo ...

Samsung Galaxy A8 aggiornamento firmware Disponibile con patch febbraio 2018 : Galaxy A8 SM-A530F sta ricevendo in Italia un nuovo aggiornamento firmware da parte di Samsung: ecco i dettagli e su come scaricarlo.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy A8 SM-A530F NO Brand, ovvero non acquistato tramite operatore telefonico, che da poche ore è disponibile un nuovo aggiornamento firmware.Più nello specifico si tratta del firmware seriale A530FXXU2ARB6 datato internamente dall’azienda coreana ...

Il primo firmware di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S8 Plus è Disponibile al download : Dopo l'avvio del tanto atteso roll out di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8 Plus arrivano buone notizie per coloro i quali non hanno ancora ricevuto la notifica dell'aggiornamento. Dal ricco database di Sammobile è finalmente possibile scaricare manualmente il firmware del Samsung Galaxy S8 Plus aggiornato ad Android 8.0 Oreo. L'articolo Il primo firmware di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S8 Plus è disponibile al ...

Disponibile per Huawei Mate 9 il firmware Oreo B363 : che tipo d’aggiornamento è? : Un device per intenditori il caro Huawei Mate 9, i cui possessori da qualche ora a questa parte sono stati premiati con la ricezione dell'aggiornamento B363, basato su Android 8.0 Oreo ed EMUI 8.0, in combinazione con le più recenti patch per la sicurezza rilasciate da Google (non sappiamo se quelle di dicembre, o le più fresche di gennaio, che ricordiamo contenere anche le dovute correzioni per gli spauracchi Meltdown e Spectre, due questioni ...