Di Maio a caccia di tecnici di sinistra. La carta Minniti : «È un discorso ancora prematuro», dice Riccardo Fraccaro a proposito di una offerta di ministeri al Pd in cambio della fiducia a un governo con i 5 Stelle. Ma un discorso prematuro è un discorso comunque possibile. E questa è un’importante apertura....

Governo - tutti a caccia dei voti del PdL'appello di Di Maio : "Aperti al confronto" : Dal palco di Pomigliano d'Arco e in una lettera a Repubblica, il leader M5s tende la mano gli avversari: : "O parlate con noi o difficile trovare la maggioranza: inevitabile un Governo con M5s". Salvini pronto ad accoglier i voti di una part del Pd che comincia a dividersi. _Ma Renzi fa muro: "Faremo opposizione"

Di Maio a caccia di Dem rischia di restare solo : Se il voto di domenica pare in qualche modo aver archiviato la Seconda Repubblica, a due giorni dalla chiusura delle urne sembra piuttosto impervia la strada che dovrebbe traghettare il Paese verso la Terza. Lo scenario che si va profilando, infatti, è sempre meno lineare, difficile da districare più di un cubo di Rubik. Soprattutto ora che Luigi Di Maio - insieme a Matteo Salvini uno dei due vincitori politici di questa tornata elettorale - ...

Governo - Di Maio a caccia di alleati ma Renzi stoppa la minoranza del Pd : «Siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche, a partire dall'individuazione delle figure di garanzia per le due Presidenze delle Camere»: nella sua prima dichiarazione...

Di Maio a caccia di alleati : prima mossa l'offerta di punti programmatici a tutti. Guardando a un Pd senza Renzi (e al Colle) : Nemmeno il tempo di brindare (con annessi boati da stadio) al risultato elettorale, che Luigi Di Maio ha messo giù la testa per elaborare la strategia insieme al suo staff. Il mirino è puntato su Palazzo Chigi, ma senza l'autonomia che sarebbe garantita da una maggioranza parlamentare monocolore, la necessità di trovare interlocutori di governo consiglia la prudenza.Così ecco quella che viene considerata la mossa ...

Silvio Berlusconi e la promessa economica agli onorevoli di Di Maio cacciati dal M5s per governare da solo : Segui i soldi. La lezione vale per l'economia e la finanza così come per la politica. Specialmente se si parla di onorevoli eletti e ripudiati dal loro stesso partito. I candidati del Movimento 5 Stelle protagonisti delle 'dimissioni-...

M5s - la moglie di De Falco : “Mai detto di essere stata aggredita da mio marito”. Di Maio : “Se ci fosse stata violenza - l’avrei cacciato” : “È importante si sappia che non ho deposto in questura contro mio marito né tantomeno ho affermato che avrebbe usato violenza fisica su di me, né desidero dare pubblicamente la misura di quali siano i nostri rapporti personali”. Raffaella, moglie del capitano di fregata Gregorio De Falco, smentisce di avere subito violenze dal marito, dopo il caso scoppiato il 18 febbraio sul Corriere della Sera. Il quotidiano di via Solferino aveva ...

M5S - Di Maio tira fuori nomi e cifre : 8 parlamentari saranno cacciati dal Movimento : Il candidato premier ha reso nota la lista dei parlamentari che non hanno rispettato il patto con il Movimento di restituire allo Stato una parte della loro indennità. C’è anche l’elenco dei più generosi

Di Maio : "Chi ha tradito sarà cacciato" : 15.38 "Alcuni portavoce hanno violato le nostre regole e non hanno donato tutto quello che avrebbero dovuto, tradendo i nostri principi. Saranno cacciati". Lo scrive su Facebook Di Maio, candidato premier del M5S "Renzi ci ha paragonati a Craxi e al mariuolo Chiesa,colto in flagrante mentre accettava una tangente. Non mi stupisce che non comprenda la differenza", aggiunge. I parlamentari Pd "non hanno restituito un centesimo. L'unica cosa che ...