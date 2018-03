Detention | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

: Pensavo di trovarmi di fronte all'ennesimo horror di serie B ma qua gente abbiamo un pezzo da 90! #Recensione… - ooserjoo : Pensavo di trovarmi di fronte all'ennesimo horror di serie B ma qua gente abbiamo un pezzo da 90! #Recensione… -

(Di giovedì 8 marzo 2018) Dopo The Coma: Recut, è il turno di, un horror game asiatico ambientato nuovamente all’interno di un istituto scolastico superiore, nei panni di Kay e Wei. Debuttato su PC diverso tempo fa, arriva anche su Nintendo Switch, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostraIl gioco inizia all’interno di una scuola asiatica, della Cina del 1960, Kay e Wei sono alle prese con la loro lezione quotidiana, quando il ponte che collega l’istituto alla città crolla a causa di una tempesta, bloccandoli nella struttura. Dopo aver assistito ad una breve cutscene introduttiva, ci ritroviamo nei panni di Wei, deciso a cercare cibo e coperte per affrontare la gelida notte nell’edificio, contattando allo stesso tempo i soccorsi. Kay si ritrova da li a poco sola in un luogo diverso da quello che ricordava. ...