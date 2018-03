Dell' Utri resta in carcere

Rigettata istanza revisione Dell'Utri : 21.35 La Corte d'appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di revisione presentata dall'ex senatore di FI Marcello Dell'Utri condannato a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa con sentenza ormai definitiva. Respinta anche la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena avanzata dalla stessa Procura generale. "Evidentemente la pronuncia della Cedu, che ha stabilito che il reato di concorso esterno in associazione ...

Berlusconi : “Il Falso quotidiano mi accusa di aver pagato la mafia”. È scritto nero su bianco nella sentenza Dell’Utri : Smentisce di aver mai pagato Cosa nostra, anzi rivendica di essere stato addirittura una vittima dei boss mafiosi. Peccato che una sentenza della corte di Cassazione dica il contrario. Sarà per questo motivo che Silvio Berlusconi attacca il Fatto quotidiano colpevole di ricordare cosa scrissero gli ermellini sul suo rapporto con le cosche siciliane. “Il Falso quotidiano, o il Fatto, come si chiama, mi accusa in questi giorni di aver pagato ...

Dell'Utri - da Palermo un altro no alla scarcerazione : Era stata chiesta l'ineseguibilità della condanna sulla scorta della decisione su Contrada: la corte d'appello la dichiara inammissibile

Silvio Berlusconi : Dell'Utri? Trattato così solo perché amico mio : Silvio Berlusconi parla del programma elettorale di Forza Italia in un'intervista al Dubbio. Il leader azzurro prova a convincere gli indecisi, vero ago della bi9lancia di questa tornata elettorale del prossimo 4 marzo: "L'unica alternativa alla nostra vittoria è un Parlamento paralizzato e nuove elezioni". E il Cavaliere fa un appello per il "voto utile": "Tutti i dati in nostro possesso, ...