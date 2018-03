: RT @MediasetTgcom24: Dazi, Malmstrom: Ue è alleato Usa e deve essere esclusa #trump - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Dazi, Malmstrom: Ue è alleato Usa e deve essere esclusa #trump -

"La Ue è uno stretto alleato degli Stati Uniti e continuiamo addel parere che debbadalle misure suiannunciate da Trump". E' il tweet del commissario europeo per il Commercio, Cecilia. "Chiederò maggiore chiarezza su questo tema nei prossimi giorni -scrive- non vedo l'ora di incontrare il rappresentante Usa per il Commercio Robert Lighthizer sabato a Bruxelles per discutere".(Di venerdì 9 marzo 2018)