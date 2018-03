DAVIDE ASTORI | FUNERALI IN SANTA CROCE Video | l' ultimo saluto da brividi della folla al

Il commovente ultimo saluto a DAVIDE Astori : Migliaia di tifosi sono accorsi in piazza per l’ultimo saluto al capitano della Fiorentina Il feretro di Davide Astori è stato accolto da un lunghissimo... L'articolo Il commovente ultimo saluto a Davide Astori proviene da Roma Daily News.

DAVIDE ASTORI - il calcio italiano ai funerali : il ricordo del capitano : Davide Astori, i funerali: una lettera da Saponara e il ricordo dei compagni di squadra Oggi, 8 Marzo 2018, si sono celebrati i funerali di Davide Astori. Il noto calciatore della Fiorentina è venuto a mancare lo scorso 4 Marzo per bradiaritmia. Il battito del cuore dello sportivo ha infatti iniziato a rallentare, fino a […]

Jovanotti ricorda DAVIDE ASTORI con La terra degli Uomini : il suo addio al Capitano della Fiorentina : Jovanotti ricorda Davide Astori, Capitano della Fiorentina scomparso all'improvviso nella notte tra il 3 e il 4 marzo, mentre si trovava in trasferta con la sua squadra a Udine. L'artista di Oh, vita! ha condiviso il brano scelto dai Viola per l'ultimo saluto al compagno e Capitano, che ha lasciato questo mondo con la delicatezza con la quale ha vissuto, anche se sembra ancora tutto troppo inverosimile da accettare, soprattutto perché a 31 ...

Il mondo del calcio - i tifosi e tanta gente comune : l'ultimo saluto di Firenze a DAVIDE Astori : Nella basilica di Santa Croce a Firenze i funerali del capitano della Fiorentina scomparso domenica scorsa

DAVIDE ASTORI nella schiera degli eroi romantici : Gli eroi antichi lo raggiungevano attraverso la morte in battaglia, l'addio al mondo nel fiore della giovinezza, spesso con tragico spargimento di sangue, travolti da una forza schiacciante in uno ...

DAVIDE ASTORI - l'addio al capitano della Fiorentina in Santa Croce : Lacrime, silenzio e applausi. Firenze dà l'addio al capitano della Fiorentina Davide Astori, morto nella notte fra sabato e domenica, quando il suo cuore si è fermato. E oggi, 8 marzo, sono migliaia le persone arrivate in piazza San Croce a dare l'ultimo saluto all'amatissimo giocatore, appena 31enne. https://twitter.com/KarlOne71/status/971680560849571840 La gente comune non può entrare nella basilica dove, poco dopo le 10 e 30 è ...

Le foto dei funerali di DAVIDE Astori : Sono iniziati alle 10 nella Basilica di Santa Croce a Firenze: nel pomeriggio ci sarà una funzione presso la chiesa di San Pellegrino Terme

DAVIDE ASTORI : folla commossa ai funerali in Santa Croce - diretta su Sky - : 'Ciao Capitano, speciale Davide Astori': è il titolo dell'ultimo saluto in diretta giovedì 8 marzo dalle 9,30 su Sky Sport 24 e in streaming su Skysport.it Ha chiuso ieri sera la camera ardente Ha ...

Funerali DAVIDE ASTORI - diecimila tifosi in piazza Santa Croce per l'addio al capitano della Fiorentina : Una grande folla in piazza Santa Croce a Firenze per i Funerali di Davide Astori, il capitano della Fiorentina trovato morto domenica in una camera d'albergo a Udine. Fuori dalla basilica, dove non è stato consentito l'ingresso al pubblico "per ragioni di sicurezza", ci sono circa diecimila persone. Il carro funebre si è fermato davanti alla chiesa e l'ingresso della bara è stato accompagnato da un composto silenzio ...

"Se avessi due vite te le dedicherei entrambe". Lacrime e dolore ai funerali di DAVIDE ASTORI a Firenze : Un lungo applauso e Lacrime: così per il passaggio del feretro di Davide Astori davanti allo stadio Franchi di Firenze da parte dei tantissimi presenti che volevano dare il loro ultimo saluto al capitano viola scomparso domenica scorsa. Via via si erano radunate oltre duemila persone.Il carro funebre, scortato da due motociclisti della polizia e quattro della polizia municipale, è passato lentamente davanti allo stadio e tra i ...

Firenze - l’ultimo saluto a DAVIDE Astori : La Fiorentina, con tutti i giocatori, dirigenti e tecnici è arrivata nella Basilica di Santa Croce per i funerali del capitano viola. Piazza gremita di tifosi

"Sempre con noi" : DAVIDE ASTORI - il ricordo della Fiorentina toglie il fiato. Il tributo al capitano viola è il più commovente di tutti. Quella canzone in sottofondo - poi… : La morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina 31enne scomparso all'improvviso nella notte tra sabato e domenica scorsi, è stata uno choc. Per tutti, tifosi, appassionati di calcio e non, che ora si stringono ai familiari. Alla compagna Francesca Fioretti e alla figlia di soli 2 anni Vittoria, soprattutto. Ed è a dir poco commovente il messaggio che è apparso sotto casa Astori lo stesso giorno in cui una fila lunghissima di ...

L'ultimo saluto a DAVIDE ASTORI : la giornata in diretta : L'ultimo saluto a Davide Astori: la giornata in diretta Il funerale alla Basilica Santa Croce di Firenze Continua a leggere