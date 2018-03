Davide Astori | funerali in Santa Croce Centinaia di fedeli già in coda per l’ultimo

Funerali di Davide Astori - l'ultimo saluto al difensore in diretta : Il mondo del calcio è sotto shock, il presidente del Coni decide di annullare le gare in programma sia per la serie A che per la serie B. Morte Astori, la tragica mattinata all'Hotel Là di Moret ...

Davide Astori : alle 9 - 30 i funerali in Santa Croce - e in diretta su Sky - : 'Ciao Capitano, speciale Davide Astori': è il titolo dell'ultimo saluto in diretta giovedì 8 marzo dalle 9,30 su Sky Sport 24 e in streaming su Skysport.it Ha chiuso ieri sera la camera ardente Ha ...

Davide Astori oggi i funerali a Firenze : Ieri migliaia di persone in fila alla camera ardente a Coverciano del calciatore 31enne morto nel sonno a Udine il 4 marzo scorso

Funerali di Davide Astori in Basilica di Santa Croce a Firenze/ La processione tocca lo Stadio Artemio Franchi : I Funerali di Davide Astori, oggi, alle 10, alla Basilica di Santa Croce a Firenze. La bara passerà anche per lo Stadio. Il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 07:02:00 GMT)

Francesca Fioretti/ La compagna di Davide Astori : i messaggi per l’ex gieffina commuovono l’Italia intera : Francesca Fioretti, il dolore per la morte del suo Davide Astori non le ha permesso di rilasciare alcuna dichiarazione ufficiale, nel frattempo, arrivano due missive che commuovono l'Italia.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 04:30:00 GMT)

Tragedia Astori - Batistuta : 'Una morte inaccettabile - inondiamo di affetto la famiglia di Davide' : Un trauma che colpisce una comunità, in particolare il nostro mondo. Non conoscevo di persona Davide, ma i miei amici fiorentini mi avevano sempre presentato uno splendido ritratto di lui. In campo ...

Morte Davide Astori - il ricordo da brividi del tecnico Ballardini : Morte Davide Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio, il funerali dello sfortunato difensore si svolgeranno nella giornata di domani. Nel frattempo arriva un racconto da brividi, quello del tecnico Ballardini ospite assieme a Marco Giampaolo alla presentazione del libro della “Presidenti” di Adam Smulevich come riporta Gianluca Di Marzio: “Davide l’ho avuto quando ero responsabile del settore giovanile del ...

Davide Astori - quella scritta sotto casa che scioglie il cuore : brividi. Lì - nella strada dove il capitano abitava con la compagna Francesca e la figlia Vittoria - è apparso un messaggio a dir poco commovente : Davide Astori, Firenze si prepara a dare l’ultimo saluto al capitano viola, morto improvvisamente a 31 anni. I funerali del calciatore che, come rilevato dall’autopsia, è deceduto nel sonno e per cause naturali nella notte tra sabato e domenica scorsi, verranno celebrati giovedì 8 marzo alle ore 10, nella basilica di Santa Croce. Per l’occasione, il sindaco Dario Nardella ha indetto una giornata di lutto cittadino. ...

Tutta Firenze rende omaggio a Davide Astori - domani i funerali : Commozione che accomuna tutti, gente comune, tifosi, sportivi, personaggi famosi. Firenze rende omaggio a Davide Astori a Coverciano dove è

Astori - Batistuta : 'Sono scioccato - la morte di Davide è inaccettabile' : 'Sono dall'altra parte del mondo, ma vorrei essere a Firenze per dare l'ultimo saluto a Davide, insieme alla mia gente. Quando a Reconquista è arrivata la terribile notizia del decesso del nostro ...

Davide Astori - la canzone tributo di Jovanotti. La squadra : "Per sempre con noi Asto" : "Per sempre con noi Asto". La Fiorentina saluta il suo capitano su Facebook con un video tributo in cui raccoglie le immagini più belle di Davide Astori, con la maglia viola. A fare da sottofondo, ci sono la musica e le parole di Jovanotti, che ha scritto per il calciatore una canzone."Son sempre i migliori che partono", si ascolta nel testo, "ci lasciano senza istruzioni, a riprogrammare i semafori, in cerca di sante ragioni, e ...

Morte Davide Astori - la camera ardente : momenti da brividi [VIDEO] : Morte Davide Astori – Compagni, amici e tifosi non riescono a rassegnarsi alla Morte di Davide Astori, calciatore della Fiorentina trovato morto nella stanza dell’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, Morte naturale in seguito ad arresto cardiocircolatorio. Nelle ultime ore il trasferimento della salma da Udine a Firenze, folla alla camera ardente e momenti veramente da brividi per un calciatore che ha ...

Davide Astori morto - migliaia di tifosi e sportivi a Coverciano per l’ultimo saluto al capitano della Fiorentina : La maglia viola numero 13 è stata appoggiata sopra la bara di Davide Astori nella camera ardente allestita al centro della palestra del Centro tecnico federale di Coverciano, dove tifosi e sportivi hanno iniziato a sfilare davanti alla salma del capitano della Fiorentina per l’ultimo saluto. Su una parete della palestra, dove è allestita la camera ardente, è stato posto un grande schermo dove scorrono le immagini del ...

FRANCESCA FIORETTI/ Davide Astori - il funerale si avvicina : lo straziante silenzio della sua compagna : A due giorni di distanza dalla morte improvvisa di Davide Astori, continuano i messaggi di solidarietà per la sua fidanzata, FRANCESCA FIORETTI, tra dediche in musica e una lettera...(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 15:59:00 GMT)