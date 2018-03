David Lappartient | “La Uci aprirà un’inchiesta sul Team Sky per Wiggins Caso Froome?

oasport

: #ciclismo David Lappartient durissimo con il Team Sky: 'Apriremo un'inchiesta per il caso Wiggins. E su Froome?... - OA_Sport : #ciclismo David Lappartient durissimo con il Team Sky: 'Apriremo un'inchiesta per il caso Wiggins. E su Froome?... - tuttobiciweb_it : #LAPPARTIENT: PENSO A #GIRO E #VUELTA PIÙ CORTI... -

(Di giovedì 8 marzo 2018), Presidente della UCI, ha attaccato duramente ilSky. La corazzata britannica, infatti, è al centro del ciclone per l’inchiesta sul presunto utilizzo di doping da parte di Bradleydurante il vittorioso Tour de France 2018 e per il notoChris(non negatività al salbutamolo durante l’ultima Vuelta di Spagna). Il numero 1 del ciclismo mondiale ha spiegato il suo punto di vista in un’intervista rilasciata alla BBC: “Apriremo un’inchiesta su Sky per chiarire tutti i punti del. E’ triste vedere che quando ilSky nacque disse che erano puliti e che avrebbero vinto le cose perché sono puliti, “più bianco del bianco”. Quanto emerge dal report è un po’ diverso. Noi dobbiamo saperne di più su. In questa storia ci sono ancora zone grigie, come spiega il report. Ho letto che ...