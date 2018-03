Dai jeans alla robotica | la rivoluzione di Mantanus riparte dall' elettro-Bach

ilgiornale

(Di giovedì 8 marzo 2018) Luca PavanelAlmeno tra quanti seguono le vicende della musica d'arte, alzi la mano chi non ricorda le ultime gesta del pianista-direttore-compositore svizzero belga Matthieu, lo stesso che ha lanciato una sfida che dietro aveva un ragionamento più o meno così: «Troppa distanza psicologica tra la scena, i professori e il pubblico. Basta, dirigo in» (da qui la nascita dellaSymphony Orchestra, grande successo di pubblico). Ora dopo una serie di altre idee molto suggestive - come «Intimacy» - lui al pianoforte immerso in una scenografia di immagini e musiche mozzafiato - ora torna in scena col progetto «Box» (a Base a Milano da domani sera a domenica), uno spettacolo che prevede l'incontro i capolavori del grande Sebastian e l'nica.«Sono arrivato a un punto - spiega...