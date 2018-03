Crash Bandicoot N Sane Trilogy arriva su Nintendo Switch

eurogamer

(Di venerdì 9 marzo 2018) Andando a confermare gli insistenti rumor circolati nelle ultime settimane,ha annunciato durante il Direct di questa sera cheN.arriverà anche su, il prossimo 10 luglio. Questo remake erato nella scorsa estate in esclusiva per PS4, e si è a lungo parlato del fatto che lapotesse essere sì un'esclusiva, ma solo temporale.Non è chiaro se il gioco sarà annunciato per altre piattaforme, quello che è certo che èe i suoi amici arriveranno per la prima volta su una console, per la felicità di tutti i fan del marsupiale che non avevano potuto ancora giocare a questo remake.Che ne pensate della notizia? Siete felici dell'arrivo diN.su?Read more…