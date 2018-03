Costantino Vitagliano | calendario sexy L' unica donna della mia vita è mia figlia

“Sì - mi piaccio ancora”. Costantino Vitagliano si mette a nudo : le foto senza veli. L’ex tronista di Uomini e Donne - ormai 43enne - si mostra in modalità ‘guardatemi tutto’ : Costantino Vitagliano, il tronista per antonomasia, è tornato. A a 43 anni non ha perso il suo sex appeal e ha posato per un calendario dove mette in mostra il fisico in perfetta forma. L’ex volto di Uomini e Donne lo ha realizzato per My Touch (azienda che produce una crema per le parti intime delle Donne) e su Novella 2000 ha raccontato come si sente alla soglia dei 44 anni: ”Sì piaccio ancora – afferma l’ex ...