Cosa fare a Catania | i 15 eventi del week-end | Mercatino ' A fera bio | mostra ' Toulouse

Weekend tra mostre - musica e spettacoli : Cosa fare a Napoli dal 9 all'11 marzo : musica, teatro, mostre, sagre, speciali visite guidate, iniziative dedicate alla salute e alla prevenzione e i tanti eventi del ricco programma 'marzo Donna 2018' : week-end tutto da vivere a Napoli e ...

Mattarella : “Serve responsabilità” / Lotti dopo appello : “Cosa vogliono fare i vincitori Di Maio e Salvini?” : Mattarella: “Ora responsabilità, prima il Paese”. appello alle forze politiche. Lotti: “Cosa vogliono fare i vincitori Di Maio e Salvini?”. Le ultime notizie sul discorso(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 18:52:00 GMT)

Regione Lombardia - Cosa potrebbe fare subito il nuovo assessore alla Sanità : Prima di fare nuove spese, come ha proposto l’assessore uscente, credo che il nuovo assessore nominato dalla giunta di centrodestra, magari in accordo con l’opposizione, potrebbe ricostruire la medicina del territorio per farla tornare il fulcro attorno al quale i cittadini vengono a contatto con la salute e la malattia. Medicina del territorio che copra le richieste 24h su 24 e sia disponibile per l’ascolto, il primo soccorso, la diagnosi e la ...

Nunzia De Girolamo dopo il ko al voto : 'Grazie a tutti - ma ora devo prendermi del tempo per decidere Cosa fare' : Fuori dal Parlamento : è questo il duro destino che deve affrontare Nunzia De Girolamo . Non eletta con Forza Italia, al termine di una turbolenta campagna elettorale al termine della quale ha anche ...

Cosa deve fare la Juventus per qualificarsi ai quarti di Champions League : Dopo il 2-2 dell'andata, i bianconeri cercano la qualificazione contro il Tottenham L'articolo Cosa deve fare la Juventus per qualificarsi ai quarti di Champions League è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fare l'accordo Pd-M5s e rimpiazzare Renzi. Cosa ne pensa (e scrive) Carlo Calenda : Non sarà Carlo Calenda a pilotare un Pd in caduta libera verso l'alleanza con i 5 stelle. Lo scenario di un'intesa era emerso già poche ore dopo la chiusura dei seggi, quando gli exit poll parlavano di una vittoria incontestabile di M5s e di una rivoluzione nella leadership nel centrodestra. E se la formazione di un governo Pd-M5s era passata dall'inverosimiglianza ...

“Ecco Cosa dovete fare alle donne”. La violenta aggressione - poi l’inquietante messaggio lanciato in diretta sui social - ancora sporco di sangue. Immagini che hanno fatto rabbrividire gli utenti : Un massacro atroce, terribile, portato avanti con una violenza inaudita. Poi, come niente fosse, ha acceso il pc e ha parlato in diretta di quello che aveva fatto, spiegando i motivi, se così si possono chiamare, di una follia così atroce con una freddezza disarmante. Una storia che arriva dalla Germani, raccontata sulle pagine del Sun, e che ha colpito i social di tutto il mondo. I fatti risalgono allo scorso venerdì, quando ...

Elezioni : Di Maio - aperti al dialogo ma senza di noi difficile fare qualCosa : Roma, 6 mar. (AdnKronos) – “Con questo risultato siamo proiettati verso il governo”. Lo ha affermato Luigi Di Maio, parlando a Pomigliano. Riprendendo quanto affermato ieri a proposito dell’elezione dei presidenti di Senato e Camera, “siamo aperti al dialogo con tutti -ha aggiunto il leader M5S- ma dovete venire a parlare con noi, se no in questa legislatura è difficile fare qualcosa”.“Non vogliamo ...

Uomini e Donne : ecco Cosa ha deciso di fare Nicolò Brigante in puntata : Il programma Uomini e Donne di Maria De Filippi aiuta sia i giovani sia i senior a trovare l'anima gemella. Oggi ci soffermeremo sul trono classico capitanato da Nilufar Addati, Nicolò Brigante, Mariano Catanzaro e Sara Affi Fella. Le due troniste hanno iniziato dei percorsi totalmente diversi, anche se hanno condiviso per ben tre mesi lo stesso ragazzo; tra i tronisti, Nicolò è quasi vicino alla scelta mentre Mariano è agli inizi della ...

Vaccini - Cosa fare per essere in regola : È questione di giorni. Entro sabato prossimo, il 10 marzo, è obbligatorio presentare alle scuole la documentazione sulle vaccinazioni di bambini e ragazzi fino a 16 anni. È il termine ultimo. Dopo questa data scattano le sanzioni, per quanti frequentano la scuola dell’obbligo, e l’esclusione dai servizi di nidi e materne per i bambini più piccoli i cui genitori non abbiano provveduto a presentare il foglio con la certificazione dei Vaccini ...

Cosa deve fare il PSG per qualificarsi ai quarti di Champions League : Ecco tutti i risultati che consentirebbero alla squadra di Unai Emery di passare il turno di Champions League. L'articolo Cosa deve fare il PSG per qualificarsi ai quarti di Champions League è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Restituisca 14mila euro della pensione : ecco Cosa fare : Già qualche tempo fa alcuni pensionati avevano ricevuto lettere in cui l'Inps chiedeva la restituzione di alcune somme che per errore erano state erogate sugli assegni. "Ci dispiace, ma da un più attento esame della sua posizione, ci risulta che lei abbia percepito, a titolo di pensione, somme maggiori rispetto a quanto dovuto, per l’ammontare di euro …, pertanto La invitiamo a restituire gli importi percepiti ...