Corteo a Milano | lancio di uova “rosa” contro le banche e i negozi di pellicce  

Scontri Corteo Milano - tensioni con la polizia al presidio degli antifascisti contro Casapound : Esponenti dei centri sociali hanno tentato di forzare il cordone della polizia , che ha caricato. Volevano bloccare il comizio di estrema destra. Metropolitana chiusa in Duomo, Cairoli e Loreto. In mattinata tensioni in largo Cairoli, studenti antifascisti allontanati a forza

Corteo antifascista a Milano : ""No a CasaPound - Minniti provocatore" : Pronto il presidio antifascista e antirazzista di Milano. In largo La Foppa, a poche centinaia di metri dal Castello Sforzesco dove si terrà il comizio di CasaPound, si sono riunite decine di persone. "Minniti provocatore" scandisce al megafono uno degli organizzatori. E si scaglia contro "L'antifascismo del voto utile" del Pd in piazza a Roma. E contro Simone Di Stefano candidato premier di CasaPound che "è un estraneo in questa ...