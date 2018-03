Corte Costituzionale | Giorgio Lattanzi nuovo presidente Chi è? Cartabia e Morelli

Giorgio Lattanzi è il nuovo presidente della Corte Costituzionale : Roma, 8 mar. , askanews, Giorgio Lattanzi è il nuovo presidente della Corte Costituzionale. E' stato eletto con 12 voti, una scheda bianca, assente per impegni all'estero il giudice Giuliano Amato. ...

Corte Costituzionale - Giorgio Lattanzi eletto nuovo presidente - : Il settantanovenne ex presidente di sezione della Corte di Cassazione ha potuto contare su 12 voti a favore dei 14 disponibili e rimarrà in carica fino al 9 dicembre 2019. È considerato un esperto di ...

Giorgio Lattanzi è il nuovo presidente della Corte Costituzionale : Roma, 8 mar. , askanews, - Giorgio Lattanzi è il nuovo presidente della Corte Costituzionale. E' stato eletto con 12 voti, una scheda bianca, assente per impegni all'estero il giudice Giuliano Amato.

Chi è Giorgio Lattanzi - nuovo presidente della Corte Costituzionale : Esperto di diritto penale e processuale, ha lavorato 20 anni come giudice in Cassazione. Dal 2010 era membro della Consulta

Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi presidente : ROMA - Giorgio Lattanzi è il nuovo presidente della Corte Costituzionale. Resterà in carica fino al dicembre 2019. Lattanzi è stato eletto all'interno del collegio dei giudici con 12 voti e una scheda ...

Consulta - Giorgio Lattanzi è il nuovo presidente della Corte Costituzionale : Giorgio Lattanzi è il nuovo presidente della Corte Costituzionale. I giudici riuniti in camera di consiglio al palazzo della Consulta lo hanno eletto con 12 voti a favore su 13 votanti e una scheda bianca. Il neo presidente ha nominato come vice presidenti Aldo Carosi, Marta Cartabia e Mario Morelli. Lattanzi, romano, 79 anni, è stato stato presidente di sezione della Corte di Cassazione fino al 2010, nella quale è entrato per la prima volta nel ...

Giorgio Lattanzi è il nuovo presidente della Corte Costituzionale : Il neopresidente ha designato come vicepresidenti i giudici Aldo Carosi, Marta Cartabia, Mario Morelli

Corte Costituzionale - il professore Viganò nominato nuovo giudice : Il presidente Mattarella lo ha designato per sostituire professor Paolo Grossi, che ha cessato le sue funzioni di giudice e di Presidente della Corte Costituzionale il 23 febbraio 2018

Mattarella nomina Francesco Viganò giudice Corte costituzionale : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato ai sensi dell'art. 135 della Costituzione, giudice della Corte costituzionale il professor Francesco Viganò in sostituzione del professor ...

[Il reportage] Le parole del presidente della Corte Costituzionale sulla donna che "offre" il suo corpo. "Nella prostituzione il nodo ... : "Siamo sicuri che una donna che decide di offrire spontaneamente il proprio corpo sia censurabile rispetto ai valori costituzionali? La Corte si dovrà interrogare su questo". La domanda dalle mille ...

La Corte Costituzionale ferma il ricorso sul voto all'estero : è inammissibile : La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sul voto all'estero per corrispondenza. Nulla cambia dunque in vista della elezioni del 4 marzo.La Consulta non è entrata nel merito della questione, a causa di un "errore di percorso", si legge nella nota diramata al termine della camera di consiglio. I giudici costituzionali hanno infatti ritenuto che, "nel contesto di una procedura referendaria ...

Elezioni - Corte Costituzionale su legge Tremaglia per voto all’estero : “Questione di legittimità inammissibile” : La Corte Costituzionale ha dichiarato per questo motivo inammissibile la questione di legittimità Costituzionale di varie disposizioni della legge Tremaglia sul voto all’estero per corrispondenza. Il motivo sta in un errore procedurale: secondo la Consulta, infatti, i ricorrenti dovevano “proporre reclamo davanti all’Ufficio centrale per la circoscrizione estero” contro le operazioni di voto, in modo che successivamente potesse ...

Elezioni - Corte Costituzionale su legge Tremaglia per voto all’estero : “Questione di legittimità inamissibile” : La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità Costituzionale “di varie disposizioni della legge n. 459 del 2001 sul voto all’estero per corrispondenza”, sollevata dal Tribunale di Venezia – in occasione del referendum Costituzionale del 2016 – per contrasto con l’articolo 1, secondo comma, della Costituzione (principio della sovranità popolare) e con l’articolo 48, secondo, terzo e quarto ...

Usa : altra Corte federale contro travel ban - incostituzionale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...