Consulta | il nuovo presidente è il giudice Giorgio Lattanzi | Sul governo | sono

Consulta - Giorgio Lattanzi è il nuovo presidente della Corte Costituzionale : Giorgio Lattanzi è il nuovo presidente della Corte Costituzionale. I giudici riuniti in camera di consiglio al palazzo della Consulta lo hanno eletto con 12 voti a favore su 13 votanti e una scheda bianca. Il neo presidente ha nominato come vice presidenti Aldo Carosi, Marta Cartabia e Mario Morelli. Lattanzi, romano, 79 anni, è stato stato presidente di sezione della Corte di Cassazione fino al 2010, nella quale è entrato per la prima volta nel ...