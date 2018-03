Concept Car of the Year - Alla Mazda Vision Coupé il premio per il design

Concept Car of the Year - Alla Mazda Vision il premio per il design : La Mazda Vision Coupe Concept ha vinto l'undicesima edizione del premio Concept Car of the Year, organizzato da Car design News in concomitanza con il Salone di Ginevra.Lo stile Kodo si evolve verso il futuro. Il prototipo giapponese è stato scelto da 18 esperti giudici del settore ed aggiunge questo riconoscimento al premio " Most Beautiful Concept Car of the Year" conseguito a febbraio a Parigi. La Vision Coupe viene esposta per la ...

Salone di Ginevra - non solo suv. Ecco i prototipi e le Concept Car che fanno tendenza – FOTO : I grandi saloni dell’automobilismo, come quello “in onda” a Ginevra in queste ore, non servono esclusivamente come cassa di risonanza mediatica per le novità su quattro ruote messe a listino dai costruttori: suggeriscono infatti anche delle tendenze tecniche e tecnologiche che costituiscono sempre un’interessante finestra sul futuro della mobilità. Ecco quindi un elenco dei prototipi da non perdere fra quelli presentati in anteprima alla ...

Salone di Ginevra 2018 : anteprima mondiale della Concept Car I.D. VIZZION : La connettività a 360° regala un interessante viaggio nel 2030: un mondo in cui quasi tutto sarà concepibile e possibile in termini di mobilità. La tecnologia di comunicazione dell'auto si evolve ...