Con Netflix i genitori potranno bloccare i film e avere maggior controllo sulla tv dei

Netflix : "Il calcio? Non ci interessa". Avanti tutta sui Contenuti originali : Focus dell'azienda americana dello streaming è investire in contenuti originali , per i quali Netflix spenderà 8 miliardi di dollari solo quest'anno , perché è su questo terreno, ha sottolineato ...

Luke Cage : Netflix annuncia la data del debutto della seConda stagione : Netflix , con un teaser, ha annunciato che la seconda stagione della serie Luke Cage debutterà venerdì 22 giugno sulla piattaforma di streaming. Il protagonista si ritroverà nelle tredici puntate ad affrontare un nuovo nemico che lo mette alla prova, rendendo complicato capire se si è un eroe o un villain. Luke Cage , interpretato ...

Netflix si prepara a migliorare gli strumenti di Controllo parentale : Netflix ha annunciato l'introduzione di importanti novità che permetteranno ai genitori di stare più tranquilli sulla sicurezza dei contenuti guardati dai figli L'articolo Netflix si prepara a migliorare gli strumenti di controllo parentale è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Netflix investe su Contenuti originali anche più dei player tv tradizionali : , elaborazione dal sito Recode, Le cifre stanziate da Netflix hanno superato quanto speso da Viacom, Amazon e Cbs, ma anche dalle new entry nel settore video streaming come Apple e Facebook, che ...

Catalogo Netflix : Consultarlo anche senza registrazione : Nonostante il recente aumento del costo degli abbonamenti, Netflix sembra inarrestabile e continua a proporre un’ampia gamma di contenuti originali e non, che attirano un grandissimo numero di utenti ogni giorno. Il motivo di tanto successo è sicuramente da ascriversi alla facilità di utilizzo del servizio, ai costi contenuti (l’abbonamento 4 schermi + ultra HD a soli 13,99€) e al Catalogo sconfinato. Ed è proprio la vastità della raccolta di ...

Oscar 2018 - Netflix “si intrufola” a Hollywood Con Mudbound : ROMA – Sebbene la Forma dell’Acqua (Shape of Water) di Guillermo del Toro sia il superfavorito alla vittoria agli Oscar 2018, riflettori puntati sul poker di nomination di Mudbound.La pellicola, proiettata in anteprima al Sundance Film Festival, è la prima distribuita da Netflix a ricevere 4 candidature.Adattamento cinematografico del romanzo Fiori nel fango di Hillary […] L'articolo Oscar 2018, Netflix “si intrufola” a Hollywood con ...

5 Considerazioni sull’accordo tra Sky e Netflix : La notizia dell’accordo tra Sky e Netflix, ribattezzato con l’inquietate nome di SkyNet, ha scosso il settore dell’intrattenimento televisivo fino alle fondamenta, scatenando il dibattito sugli scenari futuri. La prospettiva di poter avere tutti i contenuti più visti e interessanti riuniti sotto un unico tetto è senza dubbio una novità positiva per i consumatori, che di certo non apprezzano l’incredibile frammentazione a cui è sottoposto oggi il ...

Asse Sky-Netflix Contro Amazon&C. : Gli arcinemici diventano amici. La pay tv via satellite per eccellenza, Sky e la prima web tv al mondo (118 milioni di abbonati), Netflix si alleano per raggruppare l'offerta dei loro contenuti all'interno di un nuovo pacchetto di abbonamento tramite la piattaforma Sky Q. La pay tv satellitare renderà disponibile l'offerta Netflix a tutti i suoi clienti, che potranno realizzare pacchetti di intrattenimento ad hoc. Insomma si potrà ...

Sky e Netflix Convolano a nozze. Un’alleanza prima al mondo nel suo genere : Sky e Netflix convolano a nozze. Il broadcast britannico e l’azienda d’intrattenimento americana hanno appena lanciato una partnership per raggruppare l’intero servizio Netflix all’interno di un nuovo pacchetto di abbonamento Sky TV. Un’alleanza, la prima al mondo nel suo genere, che permetterà ai clienti Sky un accesso diretto a Netflix attraverso la piattaforma Sky Q. Video on demand e programmazione più classica, supporto mobile e scatolone ...

