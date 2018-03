Come sono andate le elezioni nelle città delle banche in crisi?

Papa Francesco : "Non fate pagare le Messe"/ "I sacramenti sono gratis Come il sacrificio di Cristo" : Papa Francesco: "Non fate pagare le Messe, i sacramenti sono gratis come il sacrificio di Cristo". Le ultime notizie sul messaggio del Santo Padre.

Papa Francesco : “Non fate pagare le Messe”/ “I sacramenti sono gratis Come il sacrificio di Cristo” : Papa Francesco: “Non fate pagare le Messe, i sacramenti sono gratis come il sacrificio di Cristo”. Le ultime notizie sul messaggio del Santo Padre nell'udienza generale di ieri(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 10:12:00 GMT)

Marco Mengoni a Giorgia : “Come in un sogno sono salito sul palco per cantare insieme a te” : La sera del 7 marzo Marco Mengoni è tornato a esibirsi sul palco del Forum di Milano ospite del primo dei due live milanesi di Giorgia. I due artisti hanno cantato insieme “Come neve”, il loro primo singolo congiunto (certificato disco di Platino) pubblicato a fine 2017 e contenuto in “Oronero Live”, ultimo album di Giorgia. Marco per ringraziare Giorgia di averlo ospitato sul palco ha postato una foto di loro due ...

“Sono disperata… non so Come fare”. Il dramma di Alessia Mancini. La naufraga ha accusato il colpo - il pubblico la ama - i concorrenti la temono - ma ora ha un momento terribile. Addolorata e piena di tristezza è scoppiata in lacrime : “Questa notizia mi ha sconvolta” : Nessuno se lo aspettava, ma Alessia Mancini giorno dopo giorno è diventata sempre più una delle protagoniste di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Sorriso dolce e un modo di fare molto garbato non le hanno impedito di farsi valere e di dimostrare di essere uno dei naufraghi più combattivi, tanto da fare pensare a molti che per lei la finale è sempre più vicina. Attualmente infatti risulta essere tra i concorrenti rimasti in gara uno ...

Luca Cordero di Montezemolo : "Sono sorpreso da Come parte della classe dirigente salga sul carro di M5s" : Davanti alle "aperture" al Movimento 5 stelle di Confindustria, Sergio Marchionne e Marco Tronchetti Provera, Luca Cordero di Montezemolo mostra tutto il suo stupore, commentando: "Rimango molto sorpreso nel vedere come esponenti importanti della cosiddetta classe dirigente salgano sul carro del vincitore prima ancora che questo abbia cominciato a muoversi".Martedì infatti sono intervenuti sul risultato delle elezioni il leader di ...

Sindrome di Brugada : cos’è e Come potrebbe aver ucciso Davide Astori. È una delle principali cause di morte cardiaca improvvisa. Ecco quali sono i sintomi e da cosa dipende : È morto a soli 31 anni e le sue condizioni fisiche non avrebbero mai fatto pensare che sarebbe morto all’improvviso. Davide Astori, capitano della Fiorentina, difensore della Nazionale italiana, nulla poteva far presagire un destino così crudele. A due giorni dal decesso, il 6 marzo è stato reso noto il risultato dell’autopsia disposta per il calciatore. La causa della sua morte è descritta come “morte cardiaca senza evidenza ...

M5S - Di Maio : 'Destra e sinistra sono superate - noi non siamo Come la Lega' : 'In questi giorni tutti stanno provando ad avvicinarci alla destra o alla sinistra, noi non siamo né di destra né di sinistra, sono categorie superate e dobbiamo dirlo con forza perché è questo che ci ...

M5S - Di Maio : «Destra e sinistra sono superate - noi non siamo Come la Lega» : «In questi giorni tutti stanno provando ad avvicinarci alla destra o alla sinistra, noi non siamo né di destra né di sinistra, sono categorie superate e dobbiamo dirlo con forza...

Alicia Vikander : «Vi racconto Come sono diventata forte» : Il pezzo completo sulla cover del numero di Vanity Fair in edicola dal 7 marzo Forse Alicia Vikander ha ingoiato una lampadina, perché non ho mai visto una pelle così perfetta e luminosa. O forse questo è l’effetto che fa avere sposato Michael Fassbender (il 14 ottobre scorso a Ibiza). O, ancora, avere già vinto un Oscar (per The Danish Girl, due anni fa), essere invitata a cena con i reali di Svezia e Kate Middleton in quanto massima celebrità ...

Che cosa sono e Come prenotare una crociera per single : Questo tipo di viaggio apre nuove possibilità per stare insieme agli altri passeggeri, condividendo eventi, spettacoli e divertimento. A differenza delle normali crociere, quelle per single si ...

“L’ultimo messaggio WhatsApp prima di morire”. Le parole di Davide Astori. Ecco Come sono trascorse le decisive ore del capitano della Fiorentina : Una morte improvvisa arrivata a soli 31 anni. Il decesso di Davide Astori ha lasciato tutti senza parole. Non riescono a darsi pace la compagna Francesca fioretti e i familiari che in queste ore attendono i risultati dell’autopsia che finalmente svelerà la cause che hanno strappato alla vita il giovane sportivo. Le ultime ore del capitano della Fiorentina sono state quelle di un giovane uomo come tutti gli altri. Qualche partita ...

Criptovalute - cosa sono e Come usarle : Effettivamente, le Borse di tutto il mondo scambiano criptomoneta anche perché è una sorta di trend del momento, visto che stanno diventando affollatissime a causa dei piccoli investitori che, per ...

Cosa sono i 'caminetti' che Renzi vuole evitare Come il peggiore dei mali : Matteo Renzi dopo la sconfitta elettorale del 4 marzo si è dimesso da segretario del Partito democratico. Uscendo di scena in questa stagione politica, ha detto che lascia ma che il suo partito dirà no “a inciuci e a caminetti”. Ma Cosa sono i caminetti? Non ci sono molti testi che raccontano la pratica politica dei caminetti. Dà l’idea di un ambiente intimo, per pochi eletti, che davanti al calore di un ...

Come sono andate le sfide tra i 'pezzi grossi' della politica? : Com'è andata ai big della politica schiuerati nelle sfide dei collegi uninominali? Repubblica ha fatto il punto A Nardò in Puglia, dove Barbara Lezzi per M5s ha conquistato il seggio battendo Teresa Bellanova per il Pd e soprattutto Massimo D'Alema. L'ex premier, schierato da Leu, si ferma al 3,9%, poco sopra la media regionale presa dal partito di Grasso, ed ...