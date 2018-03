Clicca per pregare Papa Francesco lancia la app per i fedeli

ilgiornale

(Di giovedì 8 marzo 2018) Roma «La messa non si paga, la messa è il sacrificio di Cristo che è gratuito».è molto chiaro e torna su un argomento affrontato già in un'altra occasione, bocciando senza se e senza ma il cosiddetto «tariffario» per le celebrazioni. Specialmente quelle in onore dei defunti. «Nessuno e niente è dimenticato nella preghiera eucaristica ha osservato Bergoglio nell'udienza generale nell'Aula Paolo VI le messe non si pagano, i sacramenti sono gratis. Poi se si vuole fare un'offerta va bene, ma niente è dovuto». E ha aggiunto: «Se io ho qualche persona, parente o amico nel bisogno o che sono passati da questo mondo all'altro, posso nominarli in quel momento, interiormente e in silenzio o fare scrivere che il nome sia detto. Quanto devo pagare perché il mio nome venga detto lì? Niente ...