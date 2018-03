Cina - crescita inattesa dell'export : L'export ha registrato il rialzo più forte in tre anni confermando la ripresa dell'economia del Dragone, in un contesto in cui si deteriorano i rapporti commerciali del paese con gli Stati Uniti, ...

Cina sempre più superpotenza : spese militari in crescita dell'8% : già il secondo Paese al mondo con il più alto bilancio per le spese militari. E non arretra. Anzi rilancia. La Cina prevede un aumento del budget destinato alle spese militari dell'8,1% nel 2018, pari a 1110 miliardi di yuan,...

Il target è stato reiterato, nonostante l'anno scorso l'economia sia cresciuta del 6,9%, superando l'obiettivo del governo.

La Cina fissa al 6 - 5% l'obiettivo per la crescita del 2018 : Tale tasso di crescita, insieme a un'inflazione "attorno al 3%", è "adeguato, considerando il fatto che l'economia cinese sta passando da una fase di rapida crescita a uno stadio di sviluppo di alta ...

Cina : economisti prevedono tasso di crescita Pil sopra il 6 - 5 per cento : Pechino, 28 feb 07:55 - , Agenzia Nova, - L'economia cinese manterrà un tasso di crescita sostenuto, superiore al 6,5 per cento, nell'arco dei prossimi due anni, con il deleveraging e la prevenzione dei rischi fiscali come principali priorità ...

Cina - confermato ruolo fondamentale della nuova forza motrice per la crescita dell'economia : ... con la creazione di un ambiente politico favorevole allo sviluppo delle "quattro nuove economie" e attraverso l'integrazione di internet, big data e intelligenza artificiale con l'economia reale.

GroKo e crescita avviCinano il nuovo patto sull’euro : L’anno scorso l’eurozona ha chiuso con una crescita del 2,5%, disoccupazione ai minimi da 9 anni (8,7%) e aumento dell’occupazione di 7,5 milioni di unità in meno di cinque anni, ha...

Palermo - in crescita i casi di morbillo e varicella ma aumentano le vacCinazioni : Nell'ultimo anno sono aumentati del 66 per cento i casi di morbillo e varicella a Palermo, mentre le coperture vaccinali sono aumentate del 33 per cento. I dati presentati oggi dall'azienda sanitaria ...

Cina - manifattura conferma buona crescita e produzione al top da 1 anno : Teleborsa, - crescita stabile per la manifattura cinese , che si conferma in moderata espansione anche a gennaio. Lo rivela l'ultimo sondaggio condotto da Caixin, un istituto di ricerca privato, fra ...

Intesa Sanpaolo punta alla Cina. Messina : "Può diventare seconda area crescita oltre Italia" : Intesa Sanpaolo non guarda a operazioni di M&A (merger and acquisition), ma punta a crescere in Cina, con l'obiettivo di farla diventare la seconda area di crescita dopo l'Italia. Lo ha anticipato al ...

Cina : l'Fmi rivede al rialzo le previsioni di crescita dell'economia per il 2018 : Pechino, 24 gen 06:33 - (Agenzia Nova) - Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha rivisto al rialzo le previsioni relative all'andamento dell'economia cinese nel corso del 2018.... (Cip)

Cina - crescita accelera dopo 7 anni : Pil +6 - 9% nel 2017 : L'economia cinese torna a volare, e lo fa persino migliorando le aspettative del mercato. Il gigante asiatico infatti ha registrato nel quarto trimestre del 2017 un Pil in crescita del 6,8% su base ...

Cina - nuovo minimo storico per la crescita M2 : Un responsabile della banca centrale ha definito "solido" il sostegno della finanza all'economia reale.

Cina : Pechino stima crescita del 6 - 9 per cento nel 2017 : Pechino, 11 gen 05:18 - (Agenzia Nova) - Pechino stima che l'economia cinese sia cresciuta del 6,9 per cento nel corso del 2017. Lo ha annunciato il premier cinese, Li Keqiang,... (Cip)