Ciclismo | 5 a tappa Parigi-Nizza a Cousin

Ciclismo - Tirreno-Adriatico : la prima tappa va alla Bmc : I medici del team sudafricano lo hanno immediatamente accompagnato nel nosocomio e solo nelle prossime ore si saprà se l'ex campione del mondo su strada sarà in grado di risalire in sella. Tutte le ...

Ciclismo - la Bmc vince la prima tappa della Tirreno-Adriatico : ROMA - La Bmc ha vinto la prima tappa della Tirreno-Adriatico , una cronometro a squadre di 21,5 chilometri con partenza ed arrivo a Lido di Camaiore . Con il crono di 22'19', alla media di 21,5 Km/h, ...

Ciclismo - Abu Dhabi Tour : terza tappa a Bauhaus - Viviani resta leader : ABU Dhabi - Il duello tutto tedesco nello sprint che metteva in palio la 3/a tappa , Nation towers-Big Flag, lunga 133 chilometri, della 4/a edizione dell'Abu Dhabi Tour di Ciclismo, si è risolto con ...

Ciclismo : Abu Dhabi - 2/a tappa a Viviani : Il veronese adesso è il nuovo leader della corsa organizzata ogni anno da Rcs sport-La Gazzetta dello Sport negli Emirati Arabi Uniti. Domani è in programma la 3/a frazione, da Nation towers a Big ...

Ciclismo - Ancora protagoniste le ruote veloci : ecco il percorso della seconda tappa dell'Abu Dhabi Tour : La seconda tappa dell'Abu Dhabi Tour è adatta Ancora ai velocisti. ecco il percorso e l'altimetria della frazione odierna Il percorso della seconda tappa dell' Abu Dhabi Tour è adatta ai velocisti. I ...

Ciclismo - Volta ao Algarve - Groenewegen concede il bis : il velocista vince la quarta tappa qua : Dylan Groenewegen vince la quarta tappa della Volta ao Algarve. Il ciclista della LottoNL Jumbo ha bruciato in volata Matteo Pelucchi della Bora Hansgrohe Dylan Groenewegen ha concesso il bis alla ...

Ciclismo : Ruta del Sol - tappa a Poels : ROMA, 15 FEB - Wouter Poels , Team Sky, doma l'Alto de Allanadas e si aggiudica, con il tempo di 3h38'04", la 2/a tappa della Ruta del Sol di Ciclismo, da Otura a La Guardia de Jaen, per un totale di ...

Ciclismo : Ruta del sol - tappa a Boudat : ROMA, 14 FEB - C'è voluto il fotofinish per decretare il successo nella 1/a tappa della Ruta del sol di Ciclismo, da Mijas a Granada, lunga 197,6 chilometri. Alla fine, con il tempo di 5h21'39", l'ha ...

Ciclismo - Volta ao Algarve : Groenewegen vince in volata la prima tappa - niente da fare per Demare : Dylan Groenewegen vince la prima tappa del Giro d'Algarve, battendo in volata il francese Arnaud Demare. Terzo posto per Hugo Hofstetter La prima tappa della 44ª edizione del Giro dell'Algarve parla ...

Ciclismo : Oman - Haas tappa e primato : ANSA, - ROMA, 14 FEB - Nathan Haas , Katusha-Alpecin, , in 4h22'15", ha vinto per distacco la 2/a tappa del Tour of Oman di Ciclismo, da Sultan Qaboos university ad Al Bustan, lunga 167 chilometri. L'...

Ciclismo : Tour Oman - 1/a tappa a Coquard : ROMA, 13 FEB - Bryan Coquard, con il tempo di 3h58'41", ha vinto la 1/a tappa del Tour of Oman di Ciclismo, da Nizwa a Sultan Qaboos university, lunga 162 chilometri. Il francese della Vital concept ...

Ciclismo - Dubai Tour Viviani completa l opera. Vince ultima tappa e classifica finale : E sulla stagione che sta vivendo l'alba: "Voglio essere uno dei migliori velocisti del mondo. Questo è un buon inizio verso questo obiettivo, centrato grazie alla grande squadra che ho".

