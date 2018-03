«Ciao Davide» | l’arrivo dei calciatori Da Zanetti  a Van Basten|La diretta tv

“Ciao Marco”. Dopo Davide Astori - un altro calciatore morto : 32 anni. Poco dopo il dramma del capitano viola - un altro lutto sconvolge il mondo del calcio. Stessa età - stessa passione e una compagna da anni. E ora giocheranno insieme tra le nuvole. Tristezza : dopo Davide Astori, il mondo del calcio piange un altro giocatore. Proprio nello stesso giorno in cui una fila lunghissime di persone, note e non, attendeva il feretro al centro tecnico federale di Coverciano per dare un ultimo saluto al capitano viola, a pochi chilometri di distanza, nella chiesa di San Pietro e Paolo a Iolo, frazione di Prato, veniva celebrato il funerale di Marco Longo, attaccante dell’Aglianese, un club nel ...

Benevento a Firenze hashtag#CiaoDavide13 : ANSA, - Benevento, 7 MAR - Sulla parte alta della manica sinistra della maglia con la quale il Benevento scenderà in campo domenica prossima a Firenze, contro la Fiorentina, verrà stampato l'hashtag #...

Ciao Capitano - sempre con noi - morto a 31 anni Davide Astori : E’ morto nella notte tra sabato e domenica, inspiegabilmente. Un arresto cardiaco definito dagli inquirenti che ne hanno disposto comunque l’autopsia, come cause naturali. Davide Astori, Capitano della Fiorentina e giocatore della Nazionale Italiana, se ne andato così a soli 31 anni, nel sonno. La morte se l’è portato via dopo una serata passata a giocare col suo compagno di squadra alla Playstation come tanti ...

Ciao Davide - il Capitano di tutti : La notizia della morte di Davide Astori, Capitano della Fiorentina, ha sconvolto il mondo del calcio, privandolo di un eroe normale. Le ultimissime notizie