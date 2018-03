Chiellini si commuove dedicando la vittoria ad Astori

Blastingnews

(Di giovedì 8 marzo 2018) Ieri, il centrale della Nazionale e della Juventus ha ricordato a suo modo il suo compagno di Nazionale, poi oggi, a Firenze, la delegazione juventina è stata applaudita al suo arrivo al funerale dell’ormai ex-capitano viola, due bei momenti che riconciliano con il gioco del calcio e rendono omaggio al ricordo di un ragazzo che il calcio lo amava per davvero. Il ricordo diIeri sera, nella pancia dello stadio di Wembley, Giorgiosi è concesso alle interviste del dopo-partita per parlare delladella sua Juve sul Tottenham, ma il difensore bianconero ha voluto anche ricordare Davide. Parlando ai microfoni di Mediaset Premium,ha confessato come dedicare laall’amico scomparso non sarebbe stato un gesto sufficiente, aggiungendo poi di augurarsi di riuscire a trasmettere lo spirito dell’ex-capitano della Fiorentina ai nuovi che faranno ...