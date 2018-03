Rosa Di Domenico - la verità sui mesi in Grecia e TurChia : ha viaggiato nascosta in un camion : E' a casa Rosa Di Domenico, circondata dall'affetto dei suoi cari. Nella puntata di "Chi l'ha visto" di mercoledi sera è stato raccontato come siano andate le cose, la fuga verso la Grecia prima e...

Chi sta raccogliendo l'appello di Di Maio al 'senso di responsabilità'? : Luigi Di Maio rinnova il suo appello a tutti i partiti a convergere sui temi in nome della responsabilità e lo fa con una lettera aperta a 'La Repubblica': "Voltiamo pagina e cambiamo l'Italia insieme", scrive il leader del Movimento 5 Stelle. Ripetendo l'importanza di fare tutto alla luce del sole, in trasparenza, senza quelli che definisce "teatrini, giochi di palazzo e strategie ...

David Lappartient : “La Uci aprirà un’inChiesta sul Team Sky per Wiggins. Caso Froome? Decisione difficile prima del Giro d’Italia” : David Lappartient, Presidente della UCI, ha attaccato duramente il Team Sky. La corazzata britannica, infatti, è al centro del ciclone per l’inchiesta sul presunto utilizzo di doping da parte di Bradley Wiggins durante il vittorioso Tour de France 2018 e per il noto Caso Chris Froome (non negatività al salbutamolo durante l’ultima Vuelta di Spagna). Il numero 1 del ciclismo mondiale ha spiegato il suo punto di vista in ...

Le donne raccontate dagli uomini. E non importa di Chi sia la festa : Dallo scandalo Weinstein al movimento #MeToo, negli ultimi mesi le donne sono riuscite a mettersi al centro dell'agenda globale, rivendicando uguaglianza e rispetto in un mondo ancora dominato dallo ...

Le donne raccontate dagli uomini. E non importa di Chi sia la festa : Dallo scandalo Weinstein al movimento #MeToo, negli ultimi mesi le donne sono riuscite a mettersi al centro dell’agenda globale, rivendicando uguaglianza e rispetto in un mondo ancora dominato dallo squilibrio di genere. Ma perché non lasciare la parola anche agli uomini? Nel nuovo video di LUZ Quello che gli uomini non dicono, a celebrare le donne sono uomini di tutte le età, intervistati per raccontare la loro relazione ...

“È lei la scelta di Nicolò Brigante” : la prova sChiacciante nell’ultima puntata. Uomini e Donne - i gioChi sono fatti. Tra Marta e Virginia - che sono molto diverse - alla fine il tronista ha deciso : “Non c’è dubbio dopo quello che è successo in esterna” : Uomini e Donne, tempo di scelte. E infatti già si mormora che al trono classico stia per arrivare un sostituto di Nicolò Brigante. Già, il momento tanto atteso è arrivato anche per il tronista siciliano che siede accanto a Nilufar Addati, Sara Affi Fella e, ultimo arrivato, Mariano Catanzaro. Due le corteggiatrici rimaste, Virginia Stablum e Marta Pasqualato. Le uniche che, sin dall’inizio del suo percorso, hanno stuzzicato la sua ...

Russiagate - Nyt : 'Trump ha parlato con testimoni dell'inChiesta' : Il procuratore speciale a guida dell'inchiesta sul Russiagate, Robert Mueller, ha appreso di due conversazioni negli ultimi mesi in cui il presidente Donald Trump avrebbe posto, a testimoni chiave ...

Funerali di Davide Astori in Basilica di Santa Croce a Firenze/ La processione tocca lo Stadio Artemio FranChi : I Funerali di Davide Astori, oggi, alle 10, alla Basilica di Santa Croce a Firenze. La bara passerà anche per lo Stadio. Il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 07:02:00 GMT)

Dem e statalismo/ Non ascoltare il riChiamo della foresta : Ci sono due modi diversi per guardare alla sconfitta del Pd nelle urne, e al travaglio profondo cui è in preda a seguito delle dimissioni di Matteo Renzi. La prima è quella dell'esame evolutivo del ...

“Aiutateci a trovarlo” - appello disperato della mamma : tutti i dettagli di una vicenda che sta allarmando un’intera comunità. La sua macChina è stata ritrovata - ma di lui non c’è traccia : ogni piccolo dettaglio può essere importante : L’appello ormai si sta diffondendo rapidamente, anche grazie ai social che almeno in questi casi sono utilissimi, già perché si sta cercando un ragazzo scomparso. “Sono le 4 del mattino e sto aspettando che mio figlio entri da quella porta” è l’appello disperato di Laura Lamaletto, mamma di Alessandro Neri, il giovane è scomparso da Spoltore (Pescara) lo scorso 5 marzo, a bordo della sua Fiat Cinquecento. ...

Sciopero generale 8 marzo e manifestazioni per la Donna. RisChio paralisi nelle città : ko metro - bus e treni. Le fasce di garanzia : Lo Sciopero generale dell'8 marzo proclamato dall'Usb si unisce alle manifestazioni per la Festa della donna e porta disagi non solo nelle grandi città. Una raffica di scioperi...

Verhofstadt - nessun risChio crollo Ue : BRUXELLES , 7 MAR - "Non credo che ci sia un rischio di crollo dell'Ue", a seguito della Brexit, del voto italiano e della situazione in Polonia. Lo ha detto Guy Verhofstadt, portavoce del Parlamento ...

La polizia di San Pietroburgo Chiude il consolato di uno stato inesistente che operava da tre anni : L'ente fasullo era stato costituito da una banda di truffatori allo scopo di vendere documenti falsi

Boss in incognito 5 - puntata 8 marzo : Marco D’Arrigo protagonista - Chi è : Boss in incognito 5, la seconda puntata andrà in onda giovedì 8 marzo alle 21.20 su Rai2. Ecco chi è l’imprenditore protagonista del docu-reality prodotto in collaborazione con Endemol e condotto da Gabriele Corsi. Boss in incognito 2018, chi è il protagonista della seconda puntata di giovedì 8 marzo protagonista di questa puntata sarà Marco […] L'articolo Boss in incognito 5, puntata 8 marzo: Marco D’Arrigo protagonista, chi è ...