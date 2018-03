C’è un po’ di neve a New York

Mediaset : su Italia1 non C’è audio e per un po’ Le Iene sono mute : A Le Iene non si sente l’audio: il programma Mediaset va in pubblicità Problemi di audio in casa Mediaset, con Le Iene che almeno per un po’ sono andate in onda da…mute. E’ quanto successo su Italia1 nella puntata di mercoledì 21 febbraio 2018, a causa di una sorta di black out sonoro che ha riguardato la diretta tv della trasmissione. Almeno inizialmente, infatti, verso le ore 23.30 i telespettatori avranno pensato ad un ...

Isola dei Famosi - Filippo Nardi piange ancora per lei : chi è la sua ex. Settimana difficile per i naufraghi col cuore spezzato e nel ‘gruppo’ C’è pure l’ex gieffino. È il più tatuato e il più attivo - ma quando ci pensa - crolla. È successo anche in diretta : Con il passare dei giorni, anche Filippo Nardi sta ‘emergendo’ all’Isola dei Famosi. No, non ha fatto scenate per le sigarette come tanti anni fa al Grande Fratello, quando l’abbiamo conosciuto, anche perché, col sorriso sulla bocca, l’ha premesso prima di iniziare l’avventura in Honduras: “Tranquilli, ho smesso di fumare”. L’ultima Settimana l’ha trascorsa sull’Isola del ...

C’è un po’ di Walt Disney nell’ultimo successo “Per amore” di Aldo Losito : Mottola – Ancora un successo di pubblico e di critica per Aldo Losito. Il cantautore di Mottola, reduce da “Niend e nisciun“, hit estiva con Cesko degli Aprés La Classe, è da un mese in tutte le più importanti radio del…Continua a leggere →

C’è un po’ di Walt Disney nell’ultimo successo “Per amore” di Aldo Losito con il video ambientato nella notte dell’attacco degli inglesi alle navi a Taranto nella seconda guerra mondiale : Mottola – Ancora un successo di pubblico e di critica per Aldo Losito. Il cantautore di Mottola, reduce da “Niend e nisciun“, hit estiva con Cesko degli Aprés La Classe, è da un mese in tutte le più importanti radio del…Continua a leggere →

Beach volley - European Tour 2018 : C’è un po’ d’Italia nel trionfo di Kvapilova/Kolocova a Pelhrimov : Profete in patria, come non era successo, ad esempio, a Brouwer/Meeuwsen che hanno dovuto aspettare una settimana per gioire ma avrebbero voluto tanto farlo sulla sabbia di The Hague. Kolocova/Kvapilova, sulla carta, sono la coppia numero due della Repubblica Ceca ma a Pelhrimov, nel primo Master Europeo della stagione, si sono prese una grande soddisfazione vincendo il torneo e con loro l’ex azzurro Andrea Tomatis che da quest’anno le allena ...